‘Ik maakte Frenkie wakker en vroeg of we naar Parijs gingen, hij wist van niks’

Frenkie de Jong ruilt Ajax na dit seizoen in voor Barcelona, maar de middenvelder van de Amsterdammers had meerdere opties. Manchester City was bijzonder geïnteresseerd in de diensten van de Oranje-international, terwijl ook Paris Saint-Germain nadrukkelijk interesse had. Tot grote verbazing van De Jong zelf leek het er, afgaande op berichten in de media, zelfs even op dat hij naar Parijs zou gaan voordat zijn overstap naar Barcelona in januari definitief werd beklonken.

“Vanaf de zomer waren er al speculaties. Vooral de maand na onze vakantie was het extreem. Ik heb Facebook op een bepaald moment verwijderd. De zwaarste periode was de tijd dat Frenkie een keuze moest maken voor een club en dat constant in het nieuws was”, blikt Mikky Kiemeney, de vriendin van De Jong, terug in gesprek met FHM. “Ik zat op een ochtend in de auto op weg naar de sportschool en toen werd op de radio gezegd dat hij naar Paris Saint-Germain ging.”

“Na het sporten stond m’n telefoon vol appjes van familie en vrienden over dat we naar Parijs zouden gaan. Toen ik thuiskwam lag hij nog te slapen. Dus ik maakte hem wakker en vroeg of we naar Parijs gingen. Hij wist ook van niks, haha.” De Jong hakte uiteindelijk echter de knoop door met zijn keuze voor Barcelona en die beslissing had nogal wat voeten in de aarde: “We hebben een week de tijd genomen om een keuze te maken. Frenk had die week twee aspirine per dag nodig voor z’n hoofdpijn”, weet Kiemeney nog.

“Uiteindelijk zijn we met z’n tweetjes aan de keukentafel gaan zitten, hebben een briefje gemaakt met alle voor- en nadelen en zijn we uitgekomen bij Barcelona. Een supermooie stad om te wonen, een droomclub en het avontuur spreekt ons enorm aan.” De Jong ontmoet zijn nieuwe werkgever overigens mogelijk eerder dan verwacht, aangezien Ajax en Barcelona allebei goede papieren in handen hebben om de finale van de Champions League te bereiken. De Catalanen verdedigen dinsdagavond tegen Liverpool een 3-0 voorsprong op Anfield, terwijl Ajax woensdag Tottenham Hotspur ontvangt nadat het er vorige week in Londen in slaagde om met 0-1 te winnen.