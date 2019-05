Veltman lijkt beste papieren te hebben: ‘Heeft ook met Son te maken’

Erik ten Hag gaat kiezen tussen Joël Veltman en Noussair Mazraoui wat betreft de rechtsbackpositie van Ajax in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de return van de halve finale van de Champions League. De definitieve opstelling van Ajax wordt woensdagavond pas vrijgegeven, maar clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf doet nu alvast een kleine voorspelling. “Het is nog niet bekend wie er als rechtsback gaat spelen, maar ik reken op Veltman.”

“Hij (Veltman, red.) werd gespaard in de bekerfinale, dus die gaat normaal gesproken spelen. Dat heeft ook met Heung-min Son te maken. Veltman is meer een verdediger dan Mazraoui”, aldus Verweij. Het Algemeen Dagblad komt dinsdag met de voorspelling dat Mazraoui tegen the Spurs aan de rechterkant van de Ajax-verdediging wordt geposteerd. In de bekerfinale tegen Willem II (0-4 zege) was het de beurt aan Rasmus Kristensen, die het vierde doelpunt van Ajax op zijn naam bracht.

Volgens De Telegraaf vertrouwt Ten Hag op de spelers die Ajax naar de halve finale van de Champions League hebben geloodst. Lasse Schöne begint in dat geval op zes, terwijl Dusan Tadic wederom als spits wordt gebruikt. David Neres en Hakim Ziyech moeten de flanken bezet houden. Bij Tottenham Hotspur keert Son terug van een schorsing, waardoor Ajax wellicht kiest voor meer defensieve zekerheid en de keuze voor Veltman valt te verklaren.