Halve finale Europa League in handen van Nederlandse arbitrage

Danny Makkelie is door de UEFA aangesteld voor het tweede duel tussen Valencia en Arsenal in de halve finale van de Europa League. De twee clubs ontmoeten elkaar donderdag in Spanje en de aftrap van het returnduel is om 21.00 uur. The Gunners sloten de eerste ontmoeting vorige week donderdag winnend af (3-1) en hebben dus uitzicht op de finale.

Makkelie, die aanstaande zondag het duel tussen AZ en PSV fluit en op 15 mei een eventueel kampioensduel van Ajax met De Graafschap in goede banen moet leiden, wordt in Valencia geholpen door assistent-scheidsrechters Mario Diks en Hessel Steegstra. De Rus Sergei Karasev fungeert donderdag in het Estadio Mestalla als vierde official, terwijl Dennis Higler als VAR opereert. Jochem Kamphuis neemt de rol van AVAR op zich.

Arsenal begint dus met voorsprong aan de tweede ontmoeting met Valencia, maar zorgenvrij zijn de Engelsen allerminst. Het elftal van manager Unai Emery hield slechts een punt over aan de laatste vier competitiewedstrijden en is afgezakt naar de vijfde plaats in de Premier League. Valencia kende een betere generale, want er werd afgelopen zondag met ruime cijfers gewonnen van Huesca: 2-6. In de andere halve finale krijgt Chelsea bezoek van Eintracht Frankfurt. Het duel in Duitsland eindigde in een 1-1 gelijkspel.