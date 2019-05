Dusan Tadic krijgt een vier van NRC Handelsblad tegen Willem II

Dusan Tadic krijgt van het NRC Handelsblad 'voor straf' het rapportcijfer vier voor zijn optreden in de bekerfinale tegen Willem II. Columnist Wilfried de Jong merkt op dat de aanvaller van Ajax 'geen gemakkelijke dag' kende in De Kuip: hij had het moeilijk met verdediger Fernando Lewis, ballen sprongen van zijn voeten en zijn passes waren niet secuur. De Jong vindt dat Tadic veel beter kan dan hij zondagavond liet zien in Rotterdam.

De theater- en televisiemaker annex schrijver roept in herinnering dat Tadic van L'Équipe een tien kreeg na de wedstrijd van Ajax tegen Real Madrid (1-4 zege) in het Santiago Bernabéu. "Van de Nederlandse krant NRC krijgt Dusan Tadic voor zijn spel tijdens de bekerfinale een schamele vier. Voor straf. In de hoop dat het helpt voor de komende wedstrijd", schrijft De Jong. "Maar één keer liet Tadic in de bekerfinale zijn klasse zien. Hij gaf de beslissende voorzet waar het eerste doelpunt uit voortkwam. Alle verdedigers leken uit eerbied van de perfecte bal af te blijven."

Het was 'een typische Tadic-pass', aldus de columnist: diagonaal, loepzuiver, hard maar niet té hard, strak maar niet té strak. "Dat was het dan. Tadic gaf de rest van de wedstrijd niet thuis. Dan komen de slechte trekjes in hem boven. Overdreven vallen, pijn hebben waar geen pijn is, cynisch klappen na een beslissing van de scheidsrechter en een neplachje als hij van dichtbij een bal over het doel knalt", somt De Jong op.

"Tadic is een winnaar. Een winnaar die niet tegen verlies kan. Het is dát fanatisme dat hem drijft en het is ook die instelling die hij verlangt van zijn medespelers. Hij heeft gif in Ajax geïnjecteerd: alleen het beste is voldoende", merkt De Jong op. 'Na een paar mislukte acties' werd Tadic in minuut 72 gewisseld. "Tergend langzaam sjokte hij van het veld. Alle supporters van Willem II wilden hem hoogstpersoonlijk een schop voor zijn donder geven. Ook dat is Tadic; professioneel pesten en zuigen."