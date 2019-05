Andy van der Meyde: ‘Die moet je nooit meer bij Ajax opstellen’

Rasmus Kristensen stond zondag in de finale van de TOTO KNVB Beker tussen Willem II en Ajax (0-4). De rechtsback kwam dit seizoen maar in weinig wedstrijden binnen de lijnen, maar hij kwam in De Kuip wel tot scoren. Andy van der Meyde is desalniettemin geen fan van de jonge Deen. “Die moet je nooit meer opstellen”, verzekerde de oud-voetballer zondagavond bij VTBL.

Marciano Vink was het met zijn tafelgenoot eens. “Ik ben het er volledig mee eens. Ik snap niet wat-ie bij Ajax doet”, claimde de oud-Ajacied. “Die aannames. Op een gegeven moment leek het wel of-ie op van die balletschoentjes liep. Het was iedere keer net niet. Ook naar voren toe. Het was allemaal twijfelend, weifelend.” Theo Janssen merkte op dat het te snel ging voor Kristensen. “Maar dan nog”, oordeelde Vink. “Hij traint al een of twee jaar mee op het hoogste niveau.”

“Als je merkt dat je minder bent dan de rest, dan word je echt niet beter hoor”, verzekerde Janssen. “Het is duidelijk dat hij de mindere is van het elftal.” Van der Meyde denkt dat het het afscheidsduel van Kristensen was. “Ja, dat denk ik wel. Ik vind hem gewoon geen Ajax-speler.” Janssen: “Als die aannames al verkeerd gaan.” Vink vindt het dan ook over en sluiten voor Kristensen in het tenue van Ajax. “Dan houdt het op.”

Kristensen stond in de hiërarchie al achter Noussair Mazraoui en moest de voorbije weken ook voorrang verlenen aan Joël Veltman. Zijn basisplek in De Kuip kwam dan ook als een verrassing. “Om eerlijk te zijn: ik had het niet verwacht”, vertelde de Deen op de clubsite van Ajax. “In Londen zat ik niet in de wedstrijdselectie, dus het was wel een aangename verrassing voor me.”