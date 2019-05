Ten Hag en Koster leggen verrassingen uit: ‘Natuurlijk kijken we ook vooruit’

Ajax treedt zondag met een verrassende opstelling aan in de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Willem. Erik ten Hag kiest ervoor om Klaas-Jan Huntelaar, Noussair Mazraoui en Rasmus Kristensen in de basis te laten starten, wat ten koste gaat van Lasse Schöne, Joël Veltman en David Neres. De trainer legt voorafgaand aan de bekerfinale zijn keuzes uit bij FOX Sports.

Afgelopen dinsdag wist Ajax met 0-1 te winnen van Tottenham in de eerste wedstrijd van het tweeluik in de halve finale van de Champions League. Komende woensdag wacht de return in de Johan Cruijff ArenA. “We wilden dynamiek op het middenveld en over de zijkanten”, legt Ten Hag zijn wijzigingen uit. “We weten bijvoorbeeld dat Mazraoui dit kan op het middenveld.”

“Ik heb zeker overleg gehad met de spelers met pijntjes. Hoe ze het voelen en het beleven. We willen winnen, dat is prioriteit. Maar natuurlijk kijken we ook vooruit. De medische staf is daarbij ook belangrijk. Niemand staat bij ons in het rood, omdat we het goed sturen. En dat willen we zo houden", aldus Ten Hag, die wijst naar het komende duel met Tottenham.

Adrie Koster, trainer van de Tilburgers, erkent dat Ajax favoriet is voor de bekerfinale. Toch ziet de ervaren oefenmeester kansen tegen de Amsterdammers. “We hebben twee keer tegen Ajax gespeeld in een bepaalde formatie en dat heeft niet het gewenste resultaat gebracht. Dat is de reden dat we zonder Daniel Crowley spelen, in een iets andere formatie”, aldus Koster.

De trainer wil niet prijsgeven hoe Willem II exact gaat spelen. “Je zult op de goede momenten druk zetten op Ajax, de juiste momenten moeten pakken. Frenkie de Jong? Daar hebben we iemand opgezet, Pol Llonch. Een bekerwedstrijd is altijd heel apart. Genieten en er vol voor gaan”, besluit de trainer, die naast Crowley ook Marios Vrousai op de bank heeft gezet.

Opstelling Willem II: Wellenreuther; Lewis, Meissner, Peters, Heerkens, Palacios; Dankerlui, Tapia, Llonch, Pavlidis; Isak.

Opstelling Ajax: Onana; Kristensen, De Ligt, Blind, Tagliafico; Mazraoui, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Tadic; Huntelaar.