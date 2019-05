Hateboer bekent: 'Wij spelen net als Ajax ook één op één over het hele veld’

Hans Hateboer kijkt met veel bewondering naar de prestaties van Ajax in de Champions League en ziet in de manier van spelen overeenkomsten met Atalanta. Zijn huidige werkgever is net als Ajax zeer aanvallend ingesteld en mede hierdoor opgeklommen naar de vierde plaats in de Serie A. De Champions League lonkt voor de vleugelverdediger in Italiaanse dienst.

“Ja dat klopt wel, wij spelen net als Ajax ook één op één over het hele veld”, vertelt Hateboer in gesprek met La Gazzetta dello Sport over de aanvallende speelstijl van beide clubs. “Ajax heeft meer kwaliteit, kijk maar naar hun prestaties in Europa. Maar buiten dat zijn er vooral veel overeenkomsten. Daar had ik het bij het Nederlands elftal nog over met Matthijs de Ligt. De geweldige resultaten komen voor mij niet als een verrassing.”

Trainer Gian Piero Gasperini wordt door velen gezien als de architect van het succes van Atalanta. Hateboer is dezelfde mening toegedaan. “Hij is een geweldige coach en het is echt ongelooflijk wat hij hier heeft weten te bereiken.” Ook de inbreng van ploeggenoot Marten de Roon moet niet worden onderschat. “Hij is heel gelukkig hier, daarom is hij na één jaar teruggekeerd uit Middlesbrough. Degradatievoetbal is ook niet te vergelijken met het strijden om een Champions League-ticket. Daarnaast is Bergamo een heerlijke stad.”

Atalanta heeft dus uitzicht op een plaats in de groepsfase van het miljardenbal, al bedraagt de voorsprong op nummer vijf AS Roma slechts één punt. Ook Torino en AC Milan volgen op korte afstand. In competitieverband staan nog vier wedstrijden op het programma. Hateboer en De Roon gaan zondagmiddag op bezoek bij Lazio, op 15 mei ook de tegenstander van Atalanta in de finale van de Italiaanse beker.