Salah keek in kleedkamer naar ontknoping; Firmino ontbreekt tegen Barça

Het ziet ernaar uit dat Mohamed Salah geen ernstige blessure heeft overgehouden aan de wedstrijd tussen Newcastle United en Liverpool (2-3) van zaterdagavond. De sterspeler van the Reds liet zich zeventien minuten voor tijd per brancard van het veld dragen, nadat hij met zijn hoofd in botsing kwam met Newcastle-doelman Martin Dúbravka. Salah hoefde niet naar het ziekenhuis gebracht te worden en voelt zich volgens trainer Jürgen Klopp goed.

De aanvaller werd langdurig behandeld op het veld en kreeg voorafgaand aan zijn wissel een staande ovatie van de thuis- en uitsupporters op St James' Park. Hoewel hij het veld in tranen verliet, bleek Salah in staat om de rest van de wedstrijd te volgen vanuit de kleedkamer. "Hij kreeg een flinke tik tegen het hoofd", vertelt Klopp bij Sky Sports. "Hij keek binnen naar de rest van de wedstrijd. Het lijkt erop dat het goed met hem gaat, maar we moeten de situatie nog nader beoordelen."

De vraag is of Salah inzetbaar is in de return tegen Barcelona in de halve finale van de Champions League van dinsdag, en op de slotdag van de Premier League tegen Wolverhampton Wanderers op zondag. Klopp laat weten dat Roberto Firmino er tegen Barcelona in ieder geval niet bij zal zijn. De Braziliaan kampt nog met de gevolgen van een spierscheuring, die hem tijdens de eerste wedstrijd in Camp Nou al aan de kant hield.

Over het verloop van de wedstrijd tegen Newcastle was Klopp goed te spreken. "Het was ongelooflijk. We bleven kalm toen het voelde alsof de hele wereld tegen ons was", doelt hij in gesprek met beIN Sports op het late doelpunt waarmee Divock Origi de wedstrijd besliste. "De jongens hebben alles geprobeerd en het was een sensationeel doelpunt. De vrije trap (van Xherdan Shaqiri, red.) en de kopbal waren van wereldklasse."