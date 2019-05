Robben: ‘Dat was helemaal niet moeilijk, het was een cadeau van de hele ploeg’

Na 158 dagen maakte Arjen Robben zaterdag zijn rentree bij Bayern München. In de slotfase van de competitiewedstrijd tegen Hannover 96 (3-1-zege) kwam de aanvaller binnen de lijnen als vervanger van Kingsley Coman. Hoewel Robben slechts enkele minuten meedeed, genoot hij met volle teugen van zijn terugkeer na divers blessureleed.

"Ik ben heel erg dankbaar. Dat is het enige woord dat op dit moment bij me opkomt: dankbaarheid", reageert de Nederlander na de wedstrijd tegenover Sky. "Tijdens mijn revalidatie heb ik alles gegeven en hard geknokt. Jammer genoeg speelde ik vandaag maar vier minuten, maar ik ben zeer dankbaar." Robben dankt in het bijzonder zijn ploeggenoten, die hem een warm welkom gaven op het veld.

De spelers van Bayern stonden erop dat Robben na zijn invalbeurt een vrije trap zou nemen, die hij over het doel schoot. "Het was helemaal niet moeilijk om die te nemen", verzekert de buitenspeler. "Ze wilden allemaal dat ik zou schieten. Het was een cadeau van de hele ploeg. We willen als team nog veel bereiken en ik heb zelf ook nog plannen. Ik ben niet teruggekeerd om op het veld te staan en te zwaaien naar de supporters."

"Ik wil voetballen. Ik weet zeker dat er nog wat in het vat zit", aldus Robben, die na dit seizoen afscheid neemt van Bayern. Hetzelfde geldt voor Franck Ribéry, die ook inviel in de tweede helft. "Arjen en Franck hebben hun stempel op deze club gedrukt de afgelopen tien jaar, dus ze verdienden het om te spelen", stelt trainer Niko Kovac na afloop op de persconferentie. "Ik had ze graag wat meer minuten gegeven, maar dat liet het wedstrijdverloop vandaag niet toe."