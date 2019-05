Bekerfinale komt op juiste moment voor Willem II: ‘Dat heeft invloed op Ajax’

Ajax is de torenhoge favoriet voor het winnen van de TOTO KNVB Beker. Bij Willem II is men echter van mening dat de bekerfinale precies op het juiste moment komt. De club uit Amsterdam kan weliswaar de eerste prijs van het seizoen binnenslepen, maar de finale is ook een duel tussen de twee halve finales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur in.

"Het is een voordeel", zegt technisch directeur Joris Mathijsen in gesprek met de NOS. “Het gaat in ieder geval meespelen dat ze de bekerfinale tussen twee halve finales van de Champions League in hebben. Het is ontzettend knap om nog op drie fronten actief te zijn. Alhoewel Ajax graag alles wil winnen, dat heeft zeker invloed.”

Ook al wint Willem II de finale niet, dan zijn de play-offs om Europees voetbal nog binnen handbereik. Zo ver hoeft het volgens Mathijsen niet te komen. “We hebben een aantal voorbeelden gezien in het verleden waarbij een absolute favoriet toch die bekerfinale verliest”, verzekert de sportbestuurder, die in zijn actieve loopbaan nog nooit een prijs won.

Mathijsen, een kleine drie jaar werkzaam als technisch directeur bij Willem II, wil van de Tilburgse club een stabiele factor in het linkerrijtje van de Eredivisie maken. De Tilburgers hebben op financieel gebied een gezonde basis om de komende jaren structureel een stapje omhoog te zetten. Mathijsen wil echter niet te ver vooruitkijken. "Ik heb als speler ook alleen maar van wedstrijd naar wedstrijd geleefd. Ik heb nooit gedacht aan een volgende stap. Als je dat wil, moet je namelijk nu alles eruit halen bij je club. Zo sta ik er als technisch directeur ook in.”