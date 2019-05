Verbazing om situatie rond Vertonghen tijdens duel met Ajax: ‘Was gewoon eng’

Alan Shearer wil dat de UEFA zo snel mogelijk de regels aanscherpt wat betreft hoofdblessures. De voormalig aanvaller van Newcastle United en het nationale elftal van Engeland zegt dit naar aanleiding van de blessure van Jan Vertonghen. De verdediger van Tottenham Hotspur ging met een bebloed hoofd van het veld in het Champions League-duel met Ajax van dinsdagavond, maar keerde even later toch terug binnen de lijnen.

De ex-Ajacied zag al snel in dat verder spelen onmogelijk was en maakte alsnog voortijdig de gang richting de kleedkamer. Shearer keek met afgrijzen naar de taferelen in het Tottenham Hotspur Stadium, zo blijkt uit zijn column voor The Sun. “Ik kon het niet geloven, het was gewoon eng”, schrijft de oud-spits in zijn bijdrage. “Vertonghen kon bijna niet lopen en zat onder het bloed.”

“Hoe is het toch mogelijk dat hij onder zulke omstandigheden weer het veld betreedt? De UEFA moet hier heel snel iets aan doen.” De tegenwoordig als analist werkzame Shearer deelt met deze woorden een onvoldoende uit aan de medische staf van the Spurs, want de doktoren van de Londense club namen de Belgische verdediger niet tegen zichzelf in bescherming. “We hebben dringend behoefte aan onafhankelijke dokters, dat heeft dit incident maar weer eens bewezen.”

“Ik weet dat de wedstrijd door miljoenen mensen over de hele wereld wordt bekeken en dat er veel op het spel staat. Het maakt echter niet uit of dit een amateurwedstrijd is, een Premier League-duel of een wedstrijd in de halve finale van de Champions League. Vertonghen had nooit meer op het veld mogen verschijnen”, aldus Shearer, die tevens vraagtekens zet bij de uitspraken van manager Mauricio Pochettino. “Hij zegt dat Tottenham Hotspur het protocol heeft gevolgd, maar ik vraag me af waar hij dat vandaan haalt.”