Ajax ‘strijdt’ met Bayern en Arsenal om handtekening van ‘echte goaltjesdief’

Ajax ondervindt hevige concurrentie in de strijd om de handtekening van Yad Lochereau, meldt Foot Mercato donderdag. Naast de Amsterdammers hebben ook Arsenal, Bayern München, AS Monaco en OGC Nice zich al gemeld bij het management van de jonge aanvaller uit de jeugdopleiding van FC Lyon.

Trainer Jordan Gonzalez is lovend over de ontwikkeling van Lochereau, zo blijkt uit zijn verhaal in de Franse media. “Er zijn niet veel echte spitsen meer, daarom is het zo indrukwekkend wat hij allemaal laat zien op deze leeftijd. Het is een echte goaltjesdief, al zijn we nu hard aan het werk om ervoor te zorgen dat hij een nog completere speler wordt.”

De jonge aanvaller gaf dit jaar zijn visitekaartje af op een prestigieus jeugdtoernooi in Frankrijk, waar scouts van verschillende topclubs zijn naam noteerden. Lochereau speelt zijn wedstrijden in het Onder 15-elftal van de Franse club, maar traint doordeweeks mee met de zeventienjarigen uit de opleiding, zo wordt gemeld in de lokale media.