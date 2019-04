Kluivert: ‘Jürgen Klopp is een trainer waar ik graag voor had gespeeld’

Patrick Kluivert kijkt uit naar de halve finales van de Champions League. De oud-aanvaller speelde in het verleden voor twee van de vier halvefinalisten: Ajax en Barcelona. Kluivert zou het echter niet erg vinden om nu ook het tenue van Liverpool, eveneens halvefinalist, om de schouders te dragen. “Jürgen Klopp is een trainer waar ik graag voor had gespeeld”, verzekert de oud-international in gesprek met Engelse media. “Hij geeft veel om zijn spelers en hij behandelt ze ook goed.”

Kluivert is benieuwd hoe de eerste ontmoeting tussen Barcelona en Liverpool, woensdag in het Camp Nou, afloopt. “De Champions League is een belangrijke prijs voor Barcelona geworden na het succes van Real Madrid. Maar Liverpool wordt de zwaarste tegenstander die ze tot dusver hebben getroffen en ze hebben geen garantie dat ze doorgaan en het toernooi gaan winnen.” Hij raadt Liverpool in ieder geval niet aan om zich in te graven. “Als je dat doet in het Camp Nou, dan teken je je eigen doodvonnis.”

“Het veld is groot en breed en Barcelona heeft spelers die toch wel een gaatje kunnen vinden. Maar ik denk niet dat Liverpool die fout zal maken.” In de optiek van Kluivert heeft Klopp een zeer groot aandeel in het succes van Liverpool. “Het is voor een voetballer belangrijk om iemand te hebben die in je gelooft. Het zorgt ervoor dat je een stap extra voor de trainer zet en dat is wat er bij Liverpool gaande is. En ook bij Tottenham Hotspur met Mauricio Pochettino. De Premier League mag zich gelukkig prijzen met die twee en ook met Josep Guardiola bij Manchester City.”

Kluivert zal hoe dan ook dinsdag eerst goed gaan zitten voor de clash tussen Tottenham Hotspur en Ajax, in Londen. “Deze wedstrijd is de grootste verrassing voor iedereen. Het is ongelooflijk wat Ajax heeft gepresteerd. Ik ben heel trots op deze jongens. Het voetbal van Ajax is om van te watertanden. Ze zijn jong en onbevangen. Spelen met flair en brutaliteit is het DNA van Ajax”, benadrukt de oud-Ajacied.