Mertens en Younes krijgen handen op elkaar tijdens eenvoudige zege Napoli

Napoli heeft zich zondagmiddag goed hersteld van de nederlaag die afgelopen maandag werd geleden tegen Atalanta. De nummer twee van de Serie A was op bezoek bij Frosinone met 0-2 te sterk voor de degradatiekandidaat en Dries Mertens en Amin Younes waren verantwoordelijk voor de doelpunten. Voor Mertens was de fraaie vrije trap die hij maakte bovendien een bijzondere treffer, aangezien hij met zijn 81e goal in dienst van Napoli op gelijke hoogte komt met Diego Maradona. I Partonopei hebben nu een voorsprong van acht punten op nummer drie Internazionale, dat zaterdagavond zelf al gelijkspeelde tegen Juventus.

Carlo Ancelotti kon niet beschikken over de geblesseerde Lorenzo Insigne, waardoor er op links een basisplek vrijkwam voor Younes. José Callejon speelde op de andere flank zijn driehonderdste wedstrijd namens i Partenopei, maar het was een aanvaller van Frosinone die voor het eerste gevaar wist te zorgen. Andrea Pinamonti mocht voordat de eerste tien minuten verstreken waren namelijk uithalen en hij zag zijn schot naast het doel van David Ospina verdwijnen.

De bezoekers namen daarna het heft meer in handen en kwamen op voorsprong via een uiterst fraaie vrije trap van Mertens, die de bal van een ruime twintig meter in de linkerkruising naast Marco Sportiello schoot. Callejon miste vervolgens een paar minuten voor de onderbreking een goede kans op de 0-2, maar Napoli hoefde na de rust alsnog niet lang op de tweede treffer van de middag te wachten.

Younes was vier minuten na de hervatting van de wedstrijd namelijk het eindpunt van een aanval over veel schijven en de voormalig Ajacied stuurde na een combinatie met Arek Milik zijn directe tegenstander met een sleepbeweging het bos in, waarna hij Sportiello kansloos liet in de verre hoek. Napoli kreeg in het vervolg van de wedstrijd nog kansen op meer, maar doordat Callejon en Fabian Ruíz in een tijdsbestek van vijf seconden allebei de lat troffen en eerstgenoemde in de blessuretijd ook nog eens op de paal schoot, kwam het scorebord niet meer in beweging.