Ajax hoopt herhaling van debacle tegen Tottenham uit 1981/82 te voorkomen

Tottenham Hotspur leed zaterdag tegen stadsgenoot West Ham United (0-1) alweer de derde nederlaag in de laatste vier officiële duels. Als we kijken naar de laatste dertien officiële ontmoetingen van de Londenaren: liefst zeven nederlagen, één remise en maar vijf zeges. Ajax stapte sinds de 1-0 nederlaag bij AZ, op 17 maart, in zeven van de acht duels als winnaar van het veld; alleen Juventus bleef overeind (1-1). Opta blikt vooruit op het duel in het Tottenham Hotspur Stadion, dinsdagavond vanaf 21.00 uur.

O De twee voorgaande officiële ontmoetingen tussen Tottenham Hotspur en Ajax eindigden in het voordeel van de Londenaren. Tottenham won beide duels in de eerste ronde van de voormalige Europa Cup II in 1981/82: 1-3 en 3-0.

O Ajax won slechts één van de zes voorgaande Champions League-duels met een Engelse tegenstander: een 3-1 zege op Manchester City in oktober 2012. Alle drie uitduels eindigden wel in een gelijkspel: tweemaal tegen Arsenal, een keer tegen Manchester City.

O Tottenham Hotspur kan de veertigste club worden die voor het eerst de finale van de Europa Cup / Champions League bereikt, en de achtste Engelse club. Het laatste team uit Engeland dat voor het eerst in een eindstrijd stond, was stadsgenoot Chelsea in 2007/08.

O Het is voor Tottenham Hotspur pas de eerste halve finale van een Europa Cup / Champions League-toernooi sinds 1961/62, toen de Londenaren door uiteindelijke winnaar Benfica werden geëlimineerd.

O Na Real Madrid en Juventus uitgeschakeld te hebben, was Ajax de eerste club in de historie van de Europa Cup / Champions League die twee verschillende rondes in de knock out-fase binnen één seizoen overleefde zonder het eerste duel in eigen huis te winnen.

O Van de clubs die in minimaal vijf halve finales van een Europa Cup / Champions League-toernooi stonden, hebben alleen Benfica (7/8, 87,5 procent), AC Milan (10/12, 83,3 procent) en Liverpool (8/10, 80,0 procent) een hoger slagingspercentage dan Ajax (6/8, 75,0 procent).

O Tottenham Hotspur won acht van de laatste tien thuiswedstrijden in de Champions League (twee nederlagen), inclusief elk van de laatste vier. De Londenaren hielden in de laatste drie Europese thuisduels bovendien het doel schoon.

O Ajax heeft de laatste drie uitduels in de Champions League gewonnen. Dat zijn er evenveel als in de voorgaande 31 uitduels in het toernooi: 3 zeges, 11 remises en 17 nederlagen.

O De gemiddelde leeftijd van de basiself van Ajax dit seizoen in de Champions League was 24 jaar en 257 dagen. Dat is het jongste van alle halvefinalisten en op een na jongste van alle 32 deelnemers in deze voetbaljaargang.

O Door zijn dubbelslag in het laatste Champions League-duel met Manchester City is Heung-min Son nu met twaalf doelpunten Aziatisch topscorer aller tijden van het toernooi. Al zijn vier doelpunten dit seizoen vonden in de knock out-fase plaats.

O Alleen Lionel Messi (dertien) was dit seizoen namens Barcelona bij meer doelpunten in de Champions League betrokken dan Dusan Tadic (negen) voor Ajax: zes goals, drie assists.