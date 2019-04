Hagi vergelijkt Ajax-aanwinst met Xavi: ‘Beetje dezelfde stijl, heel creatief’

Ajax kwam onlangs tot een akkoord met Standard Luik over de transfer van Razvan Marin, die zijn handtekening zette onder een vijfjarig contract bij de huidige koploper van de Eredivisie. De 22-jarige middenvelder uit Roemenië werd in eigen land bij FC Viitorul getraind door Gheorge Hagi, die op het clubkanaal van Ajax uitgebreid praat over de aanwinst van de Amsterdammers.

“Het is een grote eer voor ons dat Razvan bij een grote club als Ajax tekent, want hij is bij ons opgegroeid “, opent de Maradona van de Karpaten zijn relaas. “Hij speelde bij ons in de Eredivisie bij FC Viitorul, daarna is hij naar Standard Luik gegaan en daar heeft hij het twee jaar ook heel goed gedaan. Nu maakt hij de grote stap naar Ajax en ik hoop dat hij hier veel gaat leren.”

De legendarische oud-middenvelder van Barcelona legt uit waarom hij Marin in het verleden heeft vergeleken met Xavi. “Hij is een nummer 8, een middenvelder met veel talent, hij is tweebenig, hij is creatief, technisch en kan ook makkelijk scoren. Ik zei vier, vijf jaar geleden al, toen hij bij ons debuteerde, dat hij veel op Xavi van Barça lijkt. Xavi is natuurlijk Xavi, maar Razvan heeft een beetje dezelfde stijl. Heel creatief.”

Hagi behaalde met Roemenië de kwartfinale van het WK in 1994. Een kwart eeuw later vervult zijn land een bijrol op het internationale podium. De spelmaker van weleer houdt echter hoop. “Elke Roemeense voetballer die hier komt, is goed voor ons. Bij een grote club als Ajax krijg je ook buiten het voetbal om een goede opleiding. Je wordt er completer van en dat is goed. Jammer dat ik nooit de kans heb gehad om hier te komen”, besluit de gewezen middenvelder.