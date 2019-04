‘Kasper Dolberg zou zijn verketterd als hij een rode kaart had gepakt’

Kasper Dolberg zal om te overleven als spits bij Ajax de strijd moeten aangaan, zo benadrukt Wim Kieft zaterdag in De Telegraaf. De aanvaller kon twee jaar geleden voor vijftig miljoen euro naar AS Monaco, maar is in de pikorde van Erik ten Hag inmiddels gezakt van de eerste naar de derde plaats achter Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar. “Deze ontwikkeling heeft niemand voorzien en is vanuit Ajax ook nooit de bedoeling geweest”, stelt de oud-aanvaller in zijn column in het dagblad.

Huntelaar werd gehaald als pinchhitter en mentor voor Dolberg, terwijl Tadic tot vorig najaar helemaal niet in beeld was als spits. Het eergevoel van de voormalig international van het Nederlands elftal blijft ondanks zijn 35 jaar ongekend groot en Tadic is nu de nummer één spits voor de grote nationale en internationale wedstrijden. “Dan wordt het moeilijk voor Dolberg. Uit vorm en half bezwijkend onder de mentale druk geeft een 35-jarige dan toch nog een keertje extra gas om te zien wat er met Dolberg gebeurt.”

“Wat Huntelaar als dikke dertiger presteert bij Ajax is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Dolberg ziet dat natuurlijk ook. En waar Huntelaar altijd zonder druk van binnen- en buitenaf kan voetballen, alles wat hij speelt is meegenomen evenals ieder doelpunt, daar ligt alles wat Dolberg doet onder een vergrootglas.” Kieft weet uit eigen ervaring dat je als voetballer kleiner en kleiner wordt, je alle vertrouwen verliest en dat deze situatie iedere minuut van de dag aan je vreet.

“Om stoïcijns te blijven onder de openlijke waardering van het publiek, trainers en medespelers voor je concurrent. Zeker als je zelf vooral wordt geconfronteerd met afkeuring. Die rode kaart bij FC Groningen wordt Huntelaar vergeven; Dolberg zou zijn verketterd.” Ofschoon Ajax een opleidingsclub is, zijn dit de harde wetten van de topsport. “Of je nu 21 jaar bent of 35 jaar. Lever je niet, dan voor jou een ander. Zeker in de fase waarin Ajax verkeert met het uitzicht op drie hoofdprijzen. Dan is het: sorry, jammer, maar voor jou hebben we nu even geen tijd. We kunnen al anderhalf jaar niet op je rekenen.”