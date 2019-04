Teleurstelling bij Emmen na nieuwe flater Scherpen: ‘Een repeterend verhaal’

Kjell Scherpen vertolkte dinsdagavond een negatieve hoofdrol voor FC Emmen in de uitwedstrijd tegen De Graafschap. De jonge doelman verwerkte een terugspeelbal in de eerste helft slecht, waarna Fabian Serrarens kon scoren. Het betekende het enige doelpunt van de wedstrijd, hetgeen tot gevolg heeft dat Scherpen na afloop het boetekleed aantrekt.

De sluitpost erkent voor de camera van FOX Sports dat hij zich 'verantwoordelijk voelt'. "Ik denk dat het wel duidelijk is. Ik schiet de bal niet goed weg en daarna pak ik hem ook niet goed", laat hij teleurgesteld weten. "Daarna hadden we nog tachtig minuten om te spelen... Het is duidelijk dat ik hem verkeerd raak."

Het betekende voor Scherpen zeker niet zijn eerste flater dit seizoen: in totaal stond hij al zes keer met een fout aan de basis van een tegendoelpunt, blijkt uit cijfers van Opta. De doelman staat in de belangstelling van Ajax, maar denkt niet dat dat van invloed is op zijn spel. "Of er anders naar me gekeken wordt? Dat mogen de mensen best doen, maar ik zie het niet zo."

Ploeggenoot Anco Jansen en trainer Dick Lukkien spaarden Scherpen na afloop niet. "We hadden de controle, maar één blunder kost ons de kop. Het is een beetje een repeterend verhaal", aldus Jansen. Lukkien stelt dat 'er een foutje van Scherpen aan te pas moest komen om een zure nederlaag te lijden'. "Een vrije bal mag je niet zo slecht raken", baalt de oefenmeester.