AZ wint eindelijk weer mede dankzij heerlijke goal van Calvin Stengs

AZ heeft een aanval van Heracles Almelo op de vierde plaats in de Eredivisie afgeslagen. Het team van John van den Bron zegevierde dinsdagavond met 2-1 en voorkwam dat men voor het eerst sinds mei 2014 liefst vijf competitieduels op rij niet tot winst kwam, na twee remises en twee nederlagen in de laatste vier Eredivisie-wedstrijden. Door de zege komt AZ op 55 punten en wacht men af of Feyenoord de voorsprong van vier punten kan vergroten.

Het eerste schot van de wedstrijd was meteen raak. Calvin Stengs zette AZ in de achtste minuut met een schitterende en daverende knal op voorsprong: 1-0. Het team van Van den Brom zocht naar meer doelpunten, maar Janis Blaswich toonde ook in Alkmaar aan dat hij de laatste weken in vorm is. Onder meer Mats Seuntjens kreeg de bal niet langs de doelman.

Heracles liet zich pas halverwege de eerste helft enigszins gelden. Brandley Kuwas twijfelde echter te lang, waardoor Jonas Svensson de aanvaller tijdig van de bal kon zetten en na een half uur spelen schoot Adrián Dalmau de bal langs het doel van Marco Bizot. Het duel in Alkmaar lag vervolgens open. Na kansen voor Fredrik Midtsjö en Owen Wijndal was het aan een reflex van Bizot te danken dat Dalmau niet voor de 1-1 zorgde.

Bizot moest drie minuten voor rust alsnog de bal uit zijn doel halen. Kuwas schoot eerst tegen Teun Koopmeiners aan, maar mikt in de rebound alsnog raak: 1-1. AZ dacht tien minuten na rust op 2-1 te komen. Koopmeiners scoorde na een vrije trap van Adam Maher, maar zowel de grensrechter als de VAR constateerden buitenspel.

AZ gaf de moed niet op, zocht met name via Stengs naar een tweede treffer en kreeg na dik een uur spelen loon naar werken. Na een prima actie van Seuntjens kreeg Albert Gudmundsson de bal perfect op maat. Hij mikte eerst nog op de paal, maar was in de rebound wel trefzeker: 2-1. Het was aan Bizot te danken dat de voorsprong niet al snel verdween: hij tikte een heerlijke inzet van Duarte tegen de paal. Het scorebord kwam niet meer in beweging, mede omdat een schot van Stengs naast de verkeerde kant van de paal ging. Heracles blijft op 48 punten staan en hoopt dat de concurrentie eveneens een misstap begaat.