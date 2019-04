Verbijsterd Atlético vraagt om onderzoek na ‘harde tik’ van scheidsrechter

Scheidsrechter Javier Alberola Rojas is het gesprek van de dag in Spanje. De arbiter was zaterdag de leidsman bij de wedstrijd tussen Eibar en Atlético Madrid (0-1) en zorgde voor veel woede bij los Colchoneros. De arbiter tikte tijdens het duel namelijk Álvaro Morata hard in de nek, tot woede van de speler zelf.

Vlak voor tijd probeerde de scheidsrechter de spits te kalmeren, maar volgens menigeen niet op de juiste manier. “Ik heb nog nooit gezien dat een scheidsrechter een speler hard in de nek tikt”, reageert Koke, geciteerd door Marca. “Of hij een straf verdient? Als hij wat fout heeft gedaan, moet daar naar worden gekeken, net als dat het geval is met spelers."

“Ik laat het straffen aan anderen, maar ze moeten er in ieder geval naar kijken. Uiteindelijk zijn we allemaal mens, maar hier moet wel naar gekeken worden”, aldus de middenvelder. Trainer Diego Simeone is ook verbaasd. “Dit doet me denken aan die keer dat ik een vierde official een keer aanraakte. Toen kreeg ik een schorsing van vier wedstrijden”, aldus de trainer.

De topclub uit Madrid won de wedstrijd uiteindelijk door een late treffer van Thomas Lemar met 0-1. De achterstand op koploper Barcelona bedraagt negen punten. De Catalaanse grootmacht won zaterdag met 2-1 van Real Sociedad. Nummer drie Real Madrid staat momenteel zeven punten achter op Atlético, maar komt zondag nog in actie tegen Athletic Club.