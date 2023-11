Driessen oordeelt over Feyenoord-aankoop: ‘Vooralsnog een kat in de zak’

Woensdag, 29 november 2023 om 07:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:20

Feyenoord leed dinsdagavond in de eigen Kuip een kansloze nederlaag tegen Atlético Madrid (1-3). Na de winter dalen de Rotterdammers af naar de tussenronde van de Europa League, het niveau waar Feyenoord volgens Valentijn Driessen thuishoort.

De ploeg van trainer Arne Slot leverde eind oktober nog een fantastische prestatie in de Champions League door Lazio (3-1) met oogstrelend voetbal van de mat te tikken. Onder meer schrijver Hugo Borst zei hierop als analist bij ESPN dat Feyenoord in staat moest zijn om de halve finales van het miljardenbal te bereiken.

“Er werd al gefilosofeerd over een halve finaleplaats in de Champions League”, schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf. “De Rotterdammers strooiden iedereen die avond tegen Lazio zand in de ogen inclusief zichzelf. Twee wedstrijden verder en Feyenoord speelt na nederlagen tegen Lazio Roma en Atlético Madrid nog slechts een troostwedstrijd in het kampioenenbal bij Celtic.”

De 1-3 nederlaag tegen Atlético Madrid van dinsdagavond betekende directe uitschakeling in de Champions League. “Na de winter gaat de Europese campagne een niveau lager verder en daar is waar Feyenoord thuishoort: in de Europa League”, stelt Driessen.

De journalist zag Slot enkele vreemde keuzes maken. “In Madrid deed Ramiz Zerrouki het niet slecht, maar Slots keus om niemand in De Kuip aan Antoine Griezmann op te offeren moest hij bekopen met uitschakeling. Met Messi’s adjudant Rodrigo De Paul aan zijn zijde kreeg regisseur Griezmann het normaal zo roerige Legioen doodstil.”

Driessen vindt eveneens dat Slot thuis tegen Atlético met een te aanvallende opstelling aan de aftrap verscheen. “Slot ontnam zichzelf de wapens om in offensief opzicht iets te forceren als dat nodig mocht blijken te zijn. Dat was al snel noodzakelijk. De enige bankzitter die Feyenoord niet per definitie zou verzwakken was Luka Ivanusec. Maar hij is geen breekijzer, terwijl de Japanse recordaankoop Ayase Ueda vooralsnog een kat in de zak is.”

Als verzachtende omstandigheid haalt Driessen het verschil in kwaliteit tussen de selecties van Feyenoord en Atlético Madrid aan. Calvin Stengs, goed voor drie goals namens Oranje tegen Gibraltar, en Santiago Gimenez, die een hattrick maakte tegen Excelsior, kwamen er niet aan te pas. "Zij hadden geen enkele impact op een Spaanse international als Koke of een topverdediger als José Maria Gimenez", aldus Driessen.