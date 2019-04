Frenkie de Jong begrijpt woede: ‘Ik speel ook liever in het weekend’

Ajax stuntte dinsdagavond wederom in de Champions League door na Real Madrid Juventus uit te schakelen in de Champions League. De formatie van trainer Erik ten Hag wist in Turijn met 1-2 te winnen, waardoor in de halve eindstrijd van het miljardenbal nu Tottenham Hotspur wacht. Frenkie de Jong erkent dat er veel euforie was bij de spelers en staf van Ajax na het behalen van de volgende ronde, maar benadrukt dat iedereen inmiddels weer het vizier gericht heeft op het aankomende competitieduel met FC Groningen. “Ik denk dat we weer met beiden benen op aarde zijn”, zegt de middenvelder in de onderstaande video in gesprek met Perform. De Jong gaat ook in op het feit dat de KNVB speelronde 33 heeft verplaatst vanwege de Champions League-verplichtingen van Ajax.