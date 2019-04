Exodus bij PEC Zwolle: ‘Hij gaat op zoek naar een buitenlands avontuur’

PEC Zwolle gaat op zoek naar een nieuwe doelman. Veteraan Diederik Boer heeft eerder al laten weten dat hij aan zijn laatste seizoen bezig is, terwijl nu ook Mickey van der Hart heeft aangegeven dat hij wil vertrekken. De 24-jarige keeper heeft besloten niet in te gaan op de contractaanbieding van de huidige nummer twaalf van de Eredivisie.

Van der Hart, die door zijn aflopende verbintenis komende zomer transfervrij een nieuwe club kan kiezen, wil naar het buitenland, zo geeft Gerard Nijkamp aan. "Mickey gaat op zoek naar een avontuur in het buitenland. Dat hebben we te respecteren en we gaan dus op zoek naar een opvolger", zo laat de technisch directeur weten aan RTV Oost.

Boer heeft aangegeven dat hij na dit seizoen stopt. De 38-jarige sluitpost blijft wel verbonden aan de Blauwvingers, maar het is vooralsnog onbekend in welke rol dit zal zijn. Naast een doelman moet de club ook op zoek naar een nieuwe trainer, daar Jaap Stam overstapt naar Feyenoord. "We zijn in gesprek met verschillende kandidaten, maar een nieuwe trainer hebben we nog niet", aldus Nijkamp.