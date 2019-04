‘Dissonant’ van Juventus is niet fit genoeg voor return tegen Ajax

Juventus moet het dinsdagavond tegen Ajax stellen zonder Mario Mandzukic en Giorgio Chiellini. De aanvaller is afgehaakt met knieproblemen, terwijl de verdediger nog te veel last heeft van de kuitblessure die hem vorige week ook aan de kant hield. Trainer Massimiliano Allegri heeft maandagavond een 21-koppige spelerslijst bekendgemaakt, die hij nog moet inkorten tot 18 namen.

Mandzukic had vorige week nog een basisplaats tegen Ajax. Hij stond zestig minuten in het veld, maar was nagenoeg onzichtbaar in de Johan Cruijff ArenA. Ook Italiaanse media schrijven maandag dat Mandzukic 'zichzelf niet is' de afgelopen weken, en dat Juventus zijn absentie wel zal kunnen opvangen. De in vorm stekende Moise Kean staat immers te trappelen om de spitspositie op te vullen, terwijl het ook een optie is om Paulo Dybala op te stellen.

De negentienjarige Kean kwam in zijn laatste zes officiële wedstrijden, waarvan twee voor de nationale ploeg van Italië, steeds een keer tot scoren. Dat is des te knapper omdat hij tweemaal als invaller binnen de lijnen kwam. Zaterdag maakte hij nog het enige doelpunt voor Juventus in de verloren uitwedstrijd tegen SPAL (2-1). In clubverband staat de teller van Kean dit seizoen op 386 minuten in 11 officiële wedstrijden, waarin hij 7 keer scoorde en een doelpunt voorbereidde.

Chiellini zal vermoedelijk opnieuw worden afgelost door Daniele Rugani. Tuttosport schrijft dat er nog een zeer kleine kans is dat de aanvoerder alsnog aan de selectie wordt toegevoegd. Martin Cácares en reservekeeper Mattia Perin zijn er niet bij, terwijl Andrea Barzagli en Emre Can wel zijn opgenomen in de groep van 21 man. Laatstgenoemde vergezelt trainer Massimiliano Allegri maandagavond op de persconferentie. Douglas Costa zit ook bij de spelersgroep, maar is niet volledig fit.