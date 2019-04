Jari Litmanen: ‘Zij hadden twijfels, maar hij heeft hun ongelijk bewezen’

Norwich City is hard op weg naar de Premier League. Waar de huidige koploper van de Championship vorig seizoen onder leiding van Daniel Farke in de grijze middenmoot belandde, gidst de Duitse manager de club nu naar een eventueel kampioenschap en dus promotie naar de koningsklasse van het Engelse voetbal. Een cruciale rol in de formatie van Farke is weggelegd voor spits Teemu Pukki. De 29-jarige Fin werd afgelopen zomer met weinig verwachtingen transfervrij binnengehaald, maar groeide uiteindelijk uit tot de Beste Speler van de Championship.

Na een teleurstellend seizoen leken the Canaries afgelopen zomer juist aan kwaliteit in te boeten. Buitenspeler Josh Murphy werd voor bijna 13 miljoen euro verkocht aan Cardiff City, terwijl aanvallende middenvelder James Maddison voor een recordbedrag van 25 miljoen euro naar Leicester City trok. Laatstgenoemde Engelsman gold als de sterspeler van Norwich City. Maddison wist vorig seizoen veertien keer het net te vinden en acht keer een assist af te leveren, waardoor hij bij 45 procent van alle doelpunten van de club in de Championship betrokken was.

Vorig seizoen scoorde Norwich City slechts 49 keer, nog minder dan hekkensluiter Sunderland (52), waardoor het vertrek van het productieve duo een gevoel van angst opwekte bij de achterban. Een wederom nietszeggend seizoen dreigde, maar de clubleiding bleef vertrouwen houden in de visie van Falke. De kunde van de Duitse oefenmeester, in combinatie met het uitstekende transferbeleid van Norwich City, betaalt zich nu uit. The Canaries verrassen vriend en vijand door, net als nummers twee en drie Leeds United en Sheffield United, de kleurloze voetbaljaargang 2017/18 op te volgen met een droomseizoen.

'Toen Farke me belde, zag ik het meteen zitten'

Farke verwelkomde meerdere nieuwe gezichten op Carrow Road die van cruciaal belang bleken te zijn voor het huidige successeizoen, onder wie Tim Krul. De 31-jarige doelman kwam na een jaar zonder wedstrijden op het hoogste niveau bij Brighton & Hove Albion transfervrij bij Norwich City terecht. Na een 'zwart gat' met blessures, weinig speelminuten en kritiek, onder andere bij Ajax en AZ, is Krul tegenwoordig een onbetwiste basisspeler. “Toen Farke me belde, zag ik het meteen zitten”, zei de achtvoudig Oranje-international in februari in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Tim Krul is een vaste waarde onder de lat bij Norwich City dit seizoen.

“Het was een risicovolle stap, maar het pakt fantastisch uit. Ik kan niet wachten tot het volgende duel”, aldus Krul, die lovend was over zijn trainer. “Er zit een idee achter. Farke, een supercoach, zegt elke dag: 'Blijven passen.' Het is lekker om bij een club te zitten die een beetje Nederlands voetbal laat zien. Het vertrouwen straalt er vanaf.” Krul geniet van het spel van Norwich City, dat met aanvallend en attractief voetbal veelvuldig het net weet te vinden. De manschappen van Farke hebben dit seizoen in 42 wedstrijden reeds 85 keer gescoord, al 3 goals meer dan kampioen Wolverhampton Wanderers na 46 speeldagen vorig jaar.

Waar the Wolves echter met tientallen miljoenen euro’s en de contacten van zaakwaarnemer Jorge Mendes hun kampioensploeg konden formeren, heeft Norwich City het afgelopen zomer gedaan met slechts zeven miljoen euro aan investeringen. Emiliano Buendía, overgekomen van Getafe, bleek een schot in de roos. De 22-jarige buitenspeler weet het vertrek van Maddison opvallend goed in te vullen en staat reeds op acht goals en elf assists dit seizoen. Het is echter niet de Argentijn, maar de transfervrije Pukki die dit seizoen, samen met de negentienjarige vleugelverdediger Max Aarons, het bekendste uithangbord is van de sensationele opmars van Norwich City.

Carrière met ups en downs

De leiding van Norwich City verraste menigeen door Pukki afgelopen zomer weg te plukken bij Bröndby IF, waar de Fin zijn carrière nieuw leven had ingeblazen. Pukki was in zijn jeugdjaren actief bij KTP, alvorens Sevilla in januari 2008 anderhalf miljoen euro op tafel legde voor 'de nieuwe Jari Litmanen', nog altijd een recordbedrag voor een speler uit de hoogste Finse divisie. Tot een doorbraak in de hoofdmacht van de Andalusiërs kwam het echter nooit voor Pukki. De aanvaller keerde terug naar Finland bij HJK Helsinki, waarna ook dienstverbanden bij Schalke 04 en Celtic volgden.

Pukki kon lange tijd bij geen enkele buitenlandse club indruk maken. Pas in Denemarken raakte de spits op dreef. “Het was bij Bröndby dat ik me realiseerde dat het erg goed voor me is om topfit te zijn. Ik verdedigde meer, maar dat betekende ook dat ik meer in de aanval betrokken werd. Ik had er kortom ook baat bij om hard te werken.” Veel clubs hadden afgelopen zomer belangstelling voor de aanvaller, zo verzekerde zaakwaarnemer Teemu Turunen. Pukki kon naar verluidt naar onder meer Trabzonspor, Rode Ster Belgrado, Fortuna Düsseldorf en PAOK Saloniki.

Na vier jaar, 164 wedstrijden, 72 doelpunten en 23 assists besloot de aanvalsleider Bröndby echter in te ruilen voor Norwich City. Tot dusver staat de teller van de 69-voudig A-international voor de Championship-club op 27 goals en 10 assists. “Ik dacht eerst dat de Championship vooral lange ballen inhield”, stelde Pukki in december in een interview met the Guardian. “Ik merk nu gewoon dat we echt voetbal spelen. Van achteruit proberen te voetballen, veel beweging, veel loopacties, veel korte passes. We creëren ook veel mogelijkheden, wat natuurlijk goed uitkomt voor mij.”

Jari Litmanen

Begin april werd Pukki uitgeroepen tot Beste Speler van het Seizoen in de Championship. De spits, die Billy Sharp van Sheffield United en Che Adams van Birmingham City aftroefde, zei vereerd te zijn met de uitverkiezing. “Ik ben erg blij met de erkenning. Er zijn veel geweldige spelers op deze avond bijeen, dus dat ik deze prijs mag winnen, is erg speciaal. Ik heb tot nu toe genoten van dit seizoen en van deze fantastische competitie, maar er staan nog een paar belangrijke wedstrijden op het programma voordat we eventueel aan juichen toekomen.”

Teemu Pukki in het shirt van HJK Helsinki, Schalke 04 en Celtic.

Litmanen volgt de verrichtingen van zijn landgenoot op de voet. De oud-Ajacied stelde onlangs tegenover Finse media dat Pukki veel geleerd heeft van zijn jaar bij Celtic. “Pukki is geen traditionele 'worstelspits'. In Schotland is Celtic superieur en krijgt men iedere week te maken met een defensief blok waar de spits moet worstelen met de verdedigers. Er is geen sprake van countervoetbal of achter de laatste linie opduiken. Hij heeft daar geleerd hoe het is om in Groot-Brittannië te voetballen. Meer fysiek”, aldus de Finse voetballegende, die altijd vertrouwen hield in Pukki. “Veel mensen hadden serieuze twijfels toen hij naar de zware, slopende Championship ging, maar hij heeft hun ongelijk bewezen.”

“Het voetbal dat Pukki momenteel laat zien, is een geweldige combinatie van alles wat hij heeft meegemaakt en opgeslagen: de nederigheid en de onbaatzuchtigheid van KTP, het scoren en balgevoel van Spanje, het zelfvertrouwen van HJK in Finland, de instelling en verdedigen van Duitsland, de zware fysieke lessen van Schotland en het klinische afmaken dat hij heeft geperfectioneerd bij Bröndby. Daarnaast is Pukki altijd zijn optimistische zelf gebleven”, constateerde een lovende Litmanen. “Bij Norwich City vallen alle puzzelstukjes op hun plaats.”