Gheorghe Hagi: ‘Het zou buitengewoon voor hem zijn om bij Ajax te komen’

Het Roemeense Prosport wist zondag te melden dat Ajax evenals Sevilla, Anderlecht en Standard Luik interesse heeft in Ianis Hagi. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler was zaterdag trefzeker in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd van zijn club Viitorul tegen CS Universitatea Craiova. Vader Gheorghe, tevens de trainer van Viitorul, zou zijn zoon graag bij Ajax willen zien.

“Het zou buitengewoon voor hem zijn om daar te komen. Ik denk dat hij het in zich heeft”, zo tekent Telekom Sport op uit de mond van Hagi senior tijdens de persconferentie na afloop van het duel met Universitatea Craiova. “Ik denk dat Ianis een heel hoog niveau aankan, hij is slim en heeft karakter. Hij is de Xavi van Roemenië, als je naar zijn speelstijl kijkt. Daar geloofde ik in en ik heb hem een kans gegeven.”

De trainer van Viitorul liet eerder al doorschemeren dat er interesse voor zijn zoon bestond. Het contract van Hagi bij de club uit Ovidiu loopt nog tot medio 2023. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler, die eerder voor Fiorentina speelde, kwam dit seizoen voorlopig tot 32 wedstrijden voor Viitorul, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 6 assists. Eerder liet Hagi junior weinig los over de vermeende interesse van Ajax.

“Ik weet niets van de interesse van Ajax. Het is een club met een grote reputatie, het leidt veel topspelers op. Als er interesse is, zal ik dat overwegen. Nu houd ik me er niet mee bezig en wil ik vooral bezig zijn met de wedstrijden. Als ik ergens naartoe ga, wil ik wel zoveel mogelijk aan spelen toekomen”, zo stelde Hagi.