Sheraldo Becker van de hel in de hemel: ‘Ik wilde huilen, door de grond zakken’

Sheraldo Becker beleefde zaterdagavond in de uitwedstrijd van ADO Den Haag tegen AZ (2-3) een wedstrijd van uitersten. De rappe buitenspeler verspeelde in de blessuretijd op zeer knullige wijze de bal, waardoor AZ op gelijke hoogte kon komen, maar stapte na een krankzinnige slotfase uiteindelijk toch lachend van het veld.

Nadat Albert Gudmundsson in minuut 91 voor de 2-2 had getekend na balverlies van Becker, bezorgde laatstgenoemde ADO in minuut 94 toch nog de winst. De aanvaller werd in de diepte bereikt door Tom Beugelsdijk, waarna hij Teun Koopmeiners opzocht en uiteindelijk succesvol afdrukte voor de 2-3. "Hij zat er goed in", vertelt de matchwinner na afloop voor de camera van FOX Sports. "Er ging van alles door me heen. Ik wilde een salto maken, maar toen hoorde ik de fans heel hard schreeuwen en besloot ik het doelpunt met hen te vieren."

Becker erkent dat hij na de 2-2 in zak en as zat. De aanvaller verspeelde de bal bij een tegenaanval aan Adam Maher, waarna laatstgenoemde Gudmundsson in staat stelde de 2-2 op het scorebord te brengen. "Ik wilde bijna huilen, kon wel door de grond zakken. Ik lag op de grond en dacht overal aan", beschrijft Becker zijn emoties op dat moment.

Becker had uiteindelijk het slotwoord van een spectaculaire wedstrijd. ADO leek door twee treffers binnen het uur van Erik Falkenburg op weg naar een simpele zege, maar in de slotfase wist Gudmundsson AZ met een dubbelslag toch weer langszij te brengen. Door de oprisping van Becker zegevierde ADO echter alsnog, waardoor de club uit de Hofstad is opgeklommen naar een elfde plaats op de ranglijst en zeker lijkt van handhaving.