Slutsky laat zieke Damian (10) lachen: ‘Hij dacht nog: zou hij wel komen?’

Leonid Slutsky en zijn assistent Oleg Yarovinsky hebben donderdagavond een training verzorgd van het eerste Onder 12-team van Eldenia. De trainer van Vitesse loste zodoende een belofte in die hij enkele weken geleden deed aan Damian Pultrum, weet de Gelderlander. De zieke Damian (10) lag in het ziekenhuis toen Slutsky hem een training beloofde.

Damian heeft de Ziekte van Crohn, een darmaandoening, en lag in maart in het ziekenhuis toen de staf en selectie van Vitesse langs kwamen. Damian vroeg of Slutsky een training van zijn voetbalteam wilde leiden en de Rus stemde meteen enthousiast in. “Damian dacht ook nog wel even: zou hij wel komen?”, zegt moeder Angela Pultrum in gesprek met de lokale krant.

“Maar toen Vitesse belde, was duidelijk dat het écht zou gebeuren. Het was echt heel leuk. Ik heb hem alleen maar zien lachen.” Met Damian gaat het inmiddels ook weer iets beter. “Voetballen gaat wel, al is het met moeite”, aldus de moeder. Vitesse staat momenteel zevende in de Eredivisie en neemt het zondag op tegen FC Utrecht.