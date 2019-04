Arek Milik: ‘Ik geloofde niet dat ik zou terugkeren op mijn oude niveau’

Arek Milik verliet Ajax in de zomer van 2016 voor Napoli dat een slordige 32 miljoen euro voor hem neertelde. Vlak na zijn veelbesproken overstap raakte hij echter zwaar geblesseerd toen hij zijn voorste kruisband afscheurde. In dit exclusieve interview vertelt hij onder meer over deze blessure, zijn vrije trappen en de spelers naar wie hij kijkt.

