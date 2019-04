Luis Suárez zet rentree Ajax voorlopig uit het hoofd: ‘Hoe zit het met mij?’

Luis Suárez wil zijn verblijf bij Barcelona graag verlengen. Volgens de dinsdageditie van Mundo Deportivo heeft de 32-jarige aanvaller bij de clubleiding van de Catalanen aangeklopt met het verzoek om zijn contractuele situatie te bekijken. De samenwerking tussen club en speler loopt op dit moment tot de zomer van 2021.

Volgens de Catalaanse krant heeft Suárez ‘een paar weken geleden’ op duidelijke wijze bij het bestuur aangeklopt. “Hoe zit het met mij?”, zou de Uruguayaans international zich hebben afgevraagd. De ex-speler van Danubio, FC Groningen, Ajax en Liverpool, gaat ervan uit dat de club vanwege zijn leeftijd enkele opties op de transfermarkt overweegt, maar is ook van mening dat zijn prestaties een nieuwe verbintenis in het Camp Nou zouden rechtvaardigen.

Ofschoon Suárez al sinds september 2015 niet meer in een Champions League-duel buiten het Camp Nou goed was voor een assist of een doelpunt, mogen zijn algehele statistieken in het tenue van Barcelona er zijn. Dit seizoen staat de teller op 23 goals en 10 assists, terwijl hij in totaal goed was voor 175 doelpunten en 86 assists in 240 duels.

“Suárez mag terugkeren naar Ajax”, verzekerde directeur spelersbeleid Marc Overmars van Ajax in februari in gesprek met de Uruguayaanse televisiezender VTV Uruguay. “De deuren van Ajax staan open. Ik hoop dat Barcelona een opvolger vindt”, zei de sportbestuurder al lachend. "Ik maak er geen grap over. Als hij daadwerkelijk interesse heeft in een terugkeer naar Ajax, ga ik de volgende dag naar Barcelona om met Luis te praten.”

Ofschoon Suárez inmiddels enigszins op leeftijd is, denkt Overmars dat de spits nog vele jaren mee kan. “Ik denk dat de mentaliteit van Suárez een van zijn grote kwaliteiten is. Het per se willen winnen, het kunnen en willen maken van doelpunten… En daarin, is Suárez een van de beste voetballers ter wereld.” Ajax maakte medio 2007 een bedrag van minimaal acht miljoen euro over aan FC Groningen en verkocht de spits in januari 2011 voor maximaal 26,5 miljoen euro aan Liverpool. In de zomer van 2014 werd hij naar Barcelona getransfereerd.