VZ Team van de Week: Alleen Ziyech blijft Ödegaard nog voor in de Eredivisie

Wie waren volgens de statistieken van Opta de beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? PEC Zwolle won dit weekeinde met 5-0 van Fortuna Sittard en is met maar liefst vier spelers hofleverancier van het Team van de Week. Martin Ödegaard was trefzeker in de wedstrijd tegen PSV (3-3) en heeft daarmee ook een plaatsje in het elftal verdient.

Doelman: Robert Zwinkels (ADO Den Haag), statistiek: vier reddingen - Zwinkels wist de laatstel 227 speelminuten in de Eredivisie zijn doel schoon te houden.

Rechtsback: Siebe Horemans (Excelsior), statistiek: elf balheroveringen, vijf intercepties -

Geen speler veroverde vaker het balbezit tijdens FC Groningen - Excelsior dan Siebe Horemans (11 keer), terwijl de rechtsback ook de meeste intercepties (5) en balcontacten (77) voor Excelsior had.

Centrumverdediger: Darryl Lachman (PEC Zwolle), statistiek: negen keer balbezit gewonnen - Lachman won het vaakst het balbezit van alle spelers tijdens PEC Zwolle - Fortuna Sittard.

Centrumverdediger: Mike te Wierik (FC Groningen), statistiek: 40 passes (95 procent succesvol) - FC Groningen behaalde voor de vijfde keer dit kalenderjaar een clean sheet in een Eredivisie-thuisduel, al één keer vaker dan in heel 2018.

Linksback: Caner Cavlan (FC Emmen), statistiek: vijf intercepties - Cavlan werd de eerste basisspeler van FC Emmen ooit met twee goals in één Eredivisie-duel (Nicklas Pedersen twee keer als invaller).

Middenveld: Martin Ödegaard (Vitesse), statistiek: 75 balcontacten - Alleen Hakim Ziyech (zeven) maakte dit Eredivisie-seizoen meer doelpunten van buiten het strafschopgebied dan Ödegaard (vijf), die tegen PSV trefzeker was van buiten de zestien.

Middenveld: Lex Immers (ADO Den Haag), statistiek: twee schoten (twee op doel) - Immers maakte tegen FC Utrecht zijn 28e en 29e Eredivisie-doelpunt voor ADO Den Haag, meer dan iedere andere speler deze eeuw voor de Hagenaars.

Middenveld: Younes Namli (PEC Zwolle), statistiek: vijf schoten, zes kansen gecreëerd - Namli noteerde tegen Fortuna Sittard 106 balcontacten, een persoonlijk record voor de Deen in de Eredivisie (92 wedstrijden).

Rechtsbuiten: Mike van Duinen (PEC Zwolle), statistiek: drie schoten, drie kansen gecreëerd - Van Duinen maakte tegen Fortuna zijn eerste Eredivisie-goal sinds 3 februari en gaf voor het eerst sinds 30 september een assist in de Eredivisie.

Spits: Lennart Thy (PEC Zwolle), statistiek: drie schoten op doel, twee goals - Thy, goed voor twee goals tegen Fortuna, was in zijn laatste drie wedstrijden goed voor vier treffers, evenveel als in zijn voorgaande 23 Eredivisie-duels.

Linksbuiten: Sam Larsson (Feyenoord), statistiek: drie schoten, twee kansen gecreëerd - Larsson maakte zijn tiende Eredivisie-treffer in dienst van Feyenoord (waarvan drie tegen VVV-Venlo), vijf van die treffers maakte hij van buiten het strafschopgebied.