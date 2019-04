Wolverhampton breekt clubrecord met transfer van 38 miljoen euro

Raúl Jiménez blijft verbonden aan Wolverhampton Wanderers. De nummer zeven van de Premier League maakt gebruik van de optie tot koop om de huurling van Benfica definitief over te nemen. Met de transfer is 38 miljoen euro gemoeid: een record voor Wolverhampton. Jiménez zal zich tot medio 2023 verbinden aan de club.

De recordaankoop begon zijn carrière in 2011 bij het Mexicaanse Club América en werd in 2014 overgenomen door Atlético Madrid. In een seizoen namens de Madrilenen kwam Jiménez tot 21 competitieduels, waarna hij de overstap maakte naar Benfica. Voor die club speelde hij tachtig competitiewedstrijden, waarin de Mexicaan achttien doelpunten maakte. Het gepromoveerde Wolverhampton nam Jiménez afgelopen zomer op huurbasis over.

De Engelsen betaalden drie miljoen euro en bedongen een optie tot koop van 38 miljoen euro. Jiménez heeft een massive impact gehad bij Wolverhampton, zo schrijft de club in het eigen statement. De aanvaller kwam tot 15 doelpunten in 37 officiële wedstrijden en is dit seizoen daarmee clubtopscorer. Hij droeg met doelpunten bij aan memorabele competitiezeges op onder meer Chelsea en Tottenham Hotspur, zo roept Wolverhampton in herinnering.

Jiménez, dit seizoen ook acht assists gaf, speelde bovendien een belangrijke rol in het bereiken van de halve finale van de FA Cup: hij scoorde in drie van de voorgaande vier bekerrondes. "Vanaf de eerste seconde was hij al gesetteld in de ploeg en dat is terug te zien aan zijn prestaties", zegt sportief directeur Kevin Thelwell. "Zijn doelpunten in de competitie en de FA Cup zijn van groot belang geweest in ons succes, dit seizoen." Jiménez lost Jonny Castro (voor 20,5 miljoen euro overgekomen van Atlético Madrid) af als duurste clubaankoop ooit van Wolverhampton.