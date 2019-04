Jetro Willems viert verjaardag in stijl, Cristiano Ronaldo showt imposant lijf

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Jetro Willems vierde onlangs zijn 25ste verjaardag. De verdediger van Eintracht Frankfurt deed dat in het bijzijn van enkele bekende collega’s én in stijl (swipe naar rechts!).

Vooralsnog is het onzeker of Cristiano Ronaldo volgende week van de partij is bij het eerste duel tussen Ajax en Juventus in de kwartfinales van de Champions League. De sterspeler van de Italianen doet er alles aan om op tijd fit te raken en lijkt zijn fans via Instagram in elk geval gerust te willen stellen.

Coleen Rooney vierde woensdag haar 33ste verjaardag. De Engelse is al sinds haar zestiende samen met Wayne Rooney, voormalig sterspeler van Manchester United en tegenwoordig in de Verenigde Staten actief voor D.C. United.

De Canadese artiest Drake was deze week in Londen voor een concert. Arsenal-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang was aanwezig bij de show en overhandigde de rapgrootheid naderhand een shirt van the Gunners (swipe naar rechts!).

Evgeniy Levchenko speelde in het verleden in Nederland voor Vitesse, Helmond Sport, SC Cambuur Sparta Rotterdam, FC Groningen en Willem II en is tegenwoordig voor de NOS actief als analist. De Oekraïner vormt een showbizzkoppel met Victoria Koblenko; samen hebben ze een zoontje genaamd Kiy. Het trio is momenteel op skivakantie in Oostenrijk.

Pierre van Hooijdonk vertrok in februari als adviseur bij NAC Breda, maar de oud-spits annex analist houdt de verrichtingen van de club nog altijd nauwlettend in de gaten. Woensdag dineerde Van Hooijdonk samen met vrienden in Rotterdam voorafgaand aan het uitduel van NAC met Excelsior. De hekkensluiter van de Eredivisie won de kelderkraker overigens met 1-2 en mag daardoor nog altijd hopen op lijfsbehoud.

Terwijl voetbalminnend Italië over elkaar (en vooral over Leonardo Bonucci) heen valt in de racisme-affaire rondom Juventus-tiener Moise Kean, geniet ploeggenoot Paulo Dybala samen met zijn vriendin Oriana Sabatini van het mooie weer. Sabatini komt net als Dybala uit Argentinië en is bekend door onder meer haar werk als actrice.

Calvin Stengs is niet iemand die met zijn privéleven op de voorgrond treedt, maar het talent van AZ heeft al enige tijd een relatie met Beau de Boer. Inderdaad, de dochter van Frank de Boer.

Radamel Falcao was deze week samen met zijn partner Lorelei Tarón aanwezig bij de Football Achievers Awards in Monte Carlo. De twee trouwden in 2007 en hebben samen drie kinderen.

Op hetzelfde evenement gaf overigens ook AS Monaco-teamgenoot Cesc Fàbregas acte de présence.

Emmanuel Adebayor brengt de nadagen van zijn actieve spelerscarrière in Turkije door bij Istanbul Basaksehir. De ex-aanvaller van onder meer Arsenal en Manchester City geniet zichtbaar van het leven en deelt dat maar al te graag met zijn bijna één miljoen volgers op Instagram.

Demy de Zeeuw was al voetballer tamelijk succesvol en speelde zelfs in de halve finales van een WK (in 2010 in Zuid-Afrika met het het Nederlands elftal tegen Uruguay). De geboren Apeldoorner timmert tegenwoordig hard aan de weg als ondernemer met zijn luxe lifestyle-merk BALR. en posseert in die hoedanigheid regelmatig op de rode loper. Zoals op onderstaande foto, met rapper Francis Edusei, alias Frenna.

Tot slot: iemand die zich afvraagt hoe het gaat met Adriano, voormalig wonderkind van Internazionale? Wie het Instagram-account van de inmiddels 37-jarige Braziliaan bekijkt, ziet meer foto’s zonder dan met shirt.