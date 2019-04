Zege ADO op Fortuna blijft uit ondanks kortsluiting bij José Rodriguez

De ontmoeting tussen Fortuna Sittard en ADO Den Haag heeft woensdagavond geen winnaar opgeleverd. De teams van René Eijer en Fons Groenendijk kwamen in Sittard niet tot scoren: 0-0. ADO wacht zodoende nog altijd op de eerste zege sinds 15 februari, toen PEC Zwolle met 1-0 werd verslagen. Beide teams komen nu op dertig punten in de Eredivisie.

Lazaros Lamprou had de eerste mogelijkheid van de wedstrijd, na een minuut of zeven. De aanvaller van Fortuna creëerde ruimte voor zichzelf en schoot over. Vijf minuten later was de thuisploeg opnieuw dicht bij een doelpunt. Robert Zwinkels kon een lob van Lamprou maar net uit de kruising tikken. De Limburgers bleven drukzetten op de defensie van ADO, maar kortsluiting in het hoofd van José Rodriguez na een half uur spelen veranderde het spelbeeld.

Rodriguez sloeg naar achter, raakte Shaquille Pinas en mocht meteen inrukken. Eijer greep in en haalde Lisandro Semedo naar de kant, ten faveure van Lars Hutten. ADO probeerde het numerieke overwicht nog voor rust uit te buiten, maar zonder resultaat. Doelman Alexei Koselev voorkwam vlak voor rust dat een inzet van Lex Immers de 0-1 betekende.

Ondanks de ondertalsituatie van Fortuna hielden de teams elkaar ook in de, in eerste instantie vrij saaie, tweede helft op gelijke hoogte. De ploeg van Eijer liet zich terugdringen op eigen helft en zag hoe Groenendijk na een uur spelen koos voor de entree van Tomas Necid en Erik Falkenburg. Ook de twee konden ADO echter niet aan de broodnodige zege helpen.

Het Haags kwartiertje begon met een kopbal van Falkenburg op de lat na een corner van Abdenasser El Khayati. Fortuna was zelf echter ook dicht bij een doelpunt. Hutten mikte het leer te hoog en daarna schoot Branislav Ninaj in kansrijke positie over. Falkenburg was in de allerlaatste seconde nog erg dicht bij de 0-1. Koselev tastte mis bij een voorzet, maar de invaller kopte naast.