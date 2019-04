‘Als wij tachtig miljoen euro zouden uitgeven, moet de geldkraan overal dicht’

Bayern München maakte van Lucas Hernández vorige week de duurste clubaankoop aller tijden. Voor een bedrag van tachtig miljoen euro maakt de linksback annex centrumverdediger komende zomer de overstap van Atlético Madrid naar de grootmacht uit de Bundesliga. De recordtransfer legde de verhoudingen in de Duitse competitie andermaal bloot: Bayern steekt er qua financiële armslag met kop en schouders bovenuit.

Algemeen directeur Hans-Joachim Watzke van Borussia Dortmund is niet verbaasd door de transfer. Bayern heeft lange tijd geweigerd om dergelijke bedragen uit te trekken voor aankopen, maar Watzke begrijpt waarom de club er nu wel voor kiest. "Bayern is een heel ambitieuze club. Ze hebben grote plannen, veel grotere plannen dan wij hebben bij Borussia Dortmund. Het zijn normale transfersommen geworden voor de Europese topclubs en daar hoort Bayern bij", erkent Watzke in gesprek met Eurosport.

"Wij zitten wat betreft de financiële mogelijkheden duidelijk een klasse onder Bayern. Natuurlijk zijn ook wij ambitieus, maar om concreet te worden: het is voor ons nu niet mogelijk om tachtig miljoen euro uit te trekken voor een speler. Het kan wel, maar dan zouden we de geldkraan moeten dichtdraaien op alle andere terreinen", legt Watzke uit. Over het geheel is hij kritisch op de inflatie op de transfermarkt, maar de beleidsbepaler beseft dat de ontwikkeling niet te stoppen is.

"Vanaf het moment dat hele landen een club onder hun hoede kregen, was het duidelijk dat het deze richting op zou gaan. Ik hoop dat de UEFA de Financial Fair Play-regels consistent toepast", geeft hij aan. Voor Bayern en Dortmund zit er ondertussen weinig anders op dan waar mogelijk meebewegen met de ontwikkelingen, denkt Watzke. "Het alternatief is dat Bayern en Dortmund alle internationale ambities moeten laten varen. Dat wil niemand."