Pasveer over ‘speling van het lot’: ‘Ik weet wat Eduardo nu meemaakt’

Remko Pasveer keerde dinsdagavond in de wedstrijd tegen AZ (2-2) ten faveure van Eduardo terug onder de lat bij Vitesse. Het was voor de 35-jarige sluitpost de tweede wedstrijd van het seizoen, nadat hij eerder in het bekerduel met RKAV Volenam (1-2 zege) speelde. Pasveer zag zelf eigenlijk weinig aanleiding om van doelman te wisselen, zo vertelt hij in gesprek met de Gelderlander.

“We kregen de laatste weken veel goals tegen. Maar dat was voor mij geen signaal om in te grijpen. Eduardo kon niets aan die doelpunten doen. Hij kende eerder in de winter even een moeilijke fase, maar de malaise achterin lag toch zeker niet aan hem. Ik stond echt van deze keuze te kijken”, aldus Pasveer, die vorig seizoen zijn basisplaats na een reeks blunders kwijtraakte aan Jeroen Houwen. “Dat is een speling van het lot. Ik weet wat Eduardo nu meemaakt.”

“Als een keeper op de bank belandt, is dat doorgaans definitief”, vervolgt de ervaren doelman. Hij sprak niet met zijn collega Eduardo over de wissel. “Daar heeft hij nu echt geen behoefte aan. Edu is op en top een prof. We zijn topcollega's, laat daar geen misverstand over bestaan. We hebben elkaar het hele seizoen geholpen en gesteund. Maar topsport is ook hard. Hij moet dit verwerken, ik moet me nu laten gelden.”

“Ik ben terug na een moeilijke periode. Ik heb altijd hard getraind en mijn best gedaan. Maar de bank is in alles ook anders dan de basis. Dat zit in de hele voorbereiding, in de beleving”, zegt Pasveer. Voor Vitesse, de huidige nummer zes van de Eredivisie, staat komende zondag de thuiswedstrijd tegen PSV op het programma. “Van revanche is geen sprake. Wellicht eerherstel. Ik heb mijn ambities. Ik wil met Vitesse Europees voetbal afdwingen. Dat wordt een hele toer, met zo'n zwaar programma. We krijgen PSV en Ajax. Wellicht kunnen we nog een rol spelen in het kampioenschap.”