‘Ik vind dat voorspelbaar van Ten Hag, hij heeft het daarin laten lopen’

Marciano Vink is onder de indruk van de prestaties van Erik ten Hag bij Ajax. De oud-voetballer, die in de jaren tachtig en negentig actief was bij de Amsterdamse club, vindt wel dat het wisselbeleid van de oefenmeester te wensen overlaat. "Het wisselbeleid ten aanzien van jongere spelers en bepaalde posities: daar zet ik mijn vraagtekens bij. Ik vind het voorspelbaar", zegt Vink.

Vink doelt zondag bij De Tafel van Kees op FOX Sports op het feit dat Donny van de Beek vaak gewisseld wordt, dat David Neres een lange tijd op de bank moest plaatsnemen en dat Kasper Dolberg nu regelmatig als invaller binnen de lijnen verschijnt. "Als ik dat vergelijk met Mark van Bommel, gooit hij gewoon de beste erin", stelt Vink.

"Als Dusan Tadic slecht speelt, haal hem er gewoon uit en geef een signaal af aan je team. Ik denk dat Ten Hag het daarin heeft laten lopen." Vink heeft ook complimenten over voor de Ajax-trainer. Zo zijn de goede resultaten in de Champions League, waarin Ajax de kwartfinales heeft gehaald ten koste van Real Madrid, vooral te danken aan Ten Hag, zo klinkt het.

"Ze hebben het bizar goed gedaan. Ik heb genoten, bijna alle wedstrijden van de eerste tot en met de laatste minuut. Wat Ten Hag met deze groep heeft gedaan, is fantastisch. Hij verdient alle credits voor hoe ze gespeeld hebben in de Champions League”, besluit Vink. In april nemen de Amsterdammers het in een tweeluik op tegen Juventus, dat Atlético Madrid uitschakelde.