Buitink groeit in spektakelstuk uit tot jongste hattrickheld ooit van Vitesse

ADO Den Haag en Vitesse hebben elkaar zaterdagavond in een spectaculaire wedstrijd in evenwicht gehouden. Vitesse leidde op bezoek in Den Haag bij rust met 2-3 door drie doelpunten van basisdebutant Thomas Buitink, maar zag ADO in de tweede helft toch nog langszij komen: 3-3. Vitesse blijft door het gelijkspel vijfde staan in de Eredivisie, maar kan later dit weekeinde nog wel worden gepasseerd door Heracles Almelo en FC Utrecht. ADO blijft voorlopig veertiende staan, maar zal het punt vermoedelijk koesteren in de strijd tegen degradatie.

Buitink groeide in het Cars Jeans Stadion uit tot de jongste Vitesse-speler met een hattrick in de Eredivisie (18 jaar en 289 dagen), maar zijn heldenrol was voor Vitesse niet voldoende voor de zege. De Arnhemmers schoten in de Hofstad zwak uit de startblokken en kwamen al na zeven minuten op achterstand. Martin Ödegaard liep zich op eigen helft vast op Aaron Meijers, waarna ADO direct kon overnemen. Lex Immers had aan de rechterkant van het veld oog voor Sheraldo Becker, die vervolgens oog in oog met Eduardo geen fout maakte: 1-0. Vitesse beleefde zo een valse start en ontsnapte na ruim een kwartier voetballen tot tweemaal toe aan een tweede tegentreffer. Mohammed Dauda kopte eerst bijna in eigen doel en even later kopte Danny Bakker namens ADO rakelings over.

ADO leek de zaakjes zo prima op orde te hebben, maar de formatie van trainer Alfons Groenendijk moest halverwege de eerste helft toch toezien hoe Vitesse langszij kwam. Vyacheslav Karavaev legde de bal bij de eerste paal neer, waarna Buitink van dichtbij binnen werkte: 1-1. Het betekende voor de achttienjarige Buitink de eerste van zijn drie doelpunten in de eerste helft. De jonge spits nam in minuut 27 na een lange bal van achteruit van Alexander Büttner de 1-2 voor zijn rekening. Immers nivelleerde de score vier minuten later alweer na een voorzet van Nasser El Khayati, maar dankzij een van richting veranderd schot van Buitink op slag van rust kon Vitesse toch nog met een voorsprong aan de thee: 2-3.

ADO maakte na de onderbreking jacht op een nieuwe gelijkmaker en drukte Vitesse ver achteruit. Elson Hooi was rond het uur dicht bij een doelpunt, maar de buitenspeler kwam uiteindelijk een teenlengte tekort om een voorzet van Becker binnen te lopen. Even later zette El Khayati Eduardo aan het werk vanaf een meter of zestien. Vitesse kwam er in de tweede helft aanvallend gezien nauwelijks meer aan te pas en moest twintig minuten voor tijd ook nog eens verder zonder de geblesseerd geraakte Bryan Linssen. ADO leek kort erna via Immers op gelijke hoogte te komen, maar diens treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel.

De ploeg van Groenendijk bleef echter drukken en wist veertien minuten voor tijd alsnog de verdiende gelijkmaker te forceren. Immers werd in stelling gebracht door Becker, waarna de gelegenheidsspits verwoestend afrondde: 3-3. ADO rook bloed en wisselde met het inbrengen van Tomás Necid voor John Goossens aanvallend, terwijl bij Vitesse Tim Matavz zijn rentree maakte na langdurig blessureleed. De slotfase leverde nog de nodige gevaarlijke momenten op, maar een winnende treffer bleef uiteindelijk uit.