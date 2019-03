‘Der Feuerwehrmann’ moet in laatste klus ‘catastrofe’ zien te voorkomen

GELSENKIRCHEN - In zijn omvangrijke trainerscarrière bluste Huub Stevens zo vaak een brandje, dat men hem in Duitsland liefkozend der Feuerwehrmann is gaan noemen. De 65-jarige oefenmeester keerde twee weken geleden terug uit zijn pensioen om opnieuw een uitslaande brand te bedwingen, deze keer bij zijn geliefde Schalke 04. Hoe zwaar is de taak voor Stevens bij die Königsblauen, die slechts drie punten boven een nacompetitieplaats staan in de Bundesliga?

Door Chris Meijer

Nadat Stevens in februari 2016 vertrok bij TSG 1899 Hoffenheim, leek hij het trainersvak definitief vaarwel te zeggen. De Limburger zag zich door hartritmestoornissen genoodzaakt om de klus als Feuerwehrmann bij Hoffe voortijdig te staken. “Ik heb dat besluit genomen op aanraden van de artsen van de universiteitskliniek Heidelberg die me hebben onderzocht. Het spijt me zeer dat ik de club in deze moeilijke situatie moet verlaten, maar ik hoop en denk dat iedereen er begrip voor heeft dat mijn gezondheid prioriteit geniet. Ik heb hartritmestoornissen en het kan zijn dat ik nog moet worden geopereerd”, gaf Stevens bij zijn vertrek bij Hoffenheim te kennen. Enkele maanden eerder was hij in de Rhein-Neckar-Arena aangesteld als opvolger van Markus Gisdol om de club voor degradatie te behoeden. Een taak die hij eerder met succes volbracht bij Hamburger SV en VfB Stuttgart (tot twee keer toe). Toen zijn gezondheid Stevens in de steek liet, besloot hij in de voetbalwereld naar de achtergrond te verdwijnen.

Stevens in een van zijn laatste wedstrijden als trainer van Hoffenheim.

“Als je 40 bent, ga je hier makkelijker mee om. Maar ben je 62, dan ben je normaal gesproken dik over de helft. Ik wil het risico niet aangaan. Zeker niet in een vergelijkbare situatie als die van de afgelopen jaren. Zo’n degradatiestrijd is stressvol en vraagt 120 procent van een trainer. Juist dan loop ik meer risico met mijn hart, en dat wil ik niet. Ik verkeer nu in een levensfase waarin ik nog wil profiteren van het leven”, zei de oefenmeester later in een interview met NRC Handelsblad. Slechts één keer kon Stevens in de afgelopen drie jaar de verleiding niet weerstaan. Gedurende de nacompetitie stuurde Roda JC Kerkrade, voor wie Stevens werkzaam was als adviseur, Yannis Anastasiou de laan uit. De ervaren trainer werd toegevoegd aan de technische staf, maar zat tijdens de beslissende wedstrijden tegen MVV Maastricht niet op de bank. Mede dankzij Stevens handhaafde Roda zich in mei 2017 op de valreep in de Eredivisie.

Stevens liet Roda in maart 2018 achter zich, waarna hij een aantal maanden later werd gekozen in de Raad van Toezicht van Schalke 04. De Limburger leek zijn laatste jaren in de voetbalwereld te gaan slijten in het hoogste bestuursorgaan van zijn oude liefde, waar hij tussen 1996 en 2002 met groot succes trainer was geweest. Met Schalke won hij in die periode de UEFA Cup en tweemaal de DFB-Pokal, waardoor hij later door de fans werd gekozen tot Trainer des Jahrhunderts (trainer van de eeuw). De club uit Gelsenkirchen leek vorig seizoen eindelijk weer eens de weg omhoog te hebben gevonden. Na achtereenvolgens als zesde, vijfde en tiende te zijn geëindigd, werd Schalke een jaar geleden tweede achter kampioen Bayern München. Er was de nodige lof voor Domenico Tedesco, de pas 33-jarige oefenmeester die in zijn eerste seizoen de mijnwerkersclub naar een plaats in de groepsfase van de Champions League loodste.

Na het betrekkelijk succesvolle seizoen moest Schalke afscheid nemen van onder meer Leon Goretzka (transfervrij naar Bayern München), Max Meyer (transfervrij naar Crystal Palace) en Thilo Kehrer (voor 37 miljoen euro naar Paris Saint-Germain). Daarvoor in de plaats werden onder meer Sebastian Rudy, Mark Uth, Suat Serdar, Salif Sané en Omar Mascarell naar Gelsenkirchen gehaald. Met de gerenoveerde selectie kende Schalke een beroerde seizoensstart, want na vijf competitiewedstrijden waren die Königsblauen met nul punten de hekkensluiter van de Bundesliga. In het vervolg van de competitie krabbelde de club iets op, maar hoger dan de twaalfde plaats kwam men tot dusver nog niet. Het enige lichtpuntje in deze jaargang was voorlopig de Champions League-campagne, waarin een groep met Galatasaray, Lokomotiv Moskou en FC Porto werd overleefd. Toen Schalke in de return van de achtste finales van de Champions League van het veld geblazen werd door Manchester City (7-0), kon de vorig seizoen nog bewierookte Tedesco zijn biezen pakken. Eerder besloot Christian Heidel, de technisch eindverantwoordelijke, al per direct zijn post te verlaten, terwijl hij in eerste instantie van plan was aan het einde van het seizoen te vertrekken.

Al vanaf het moment dat er werd gespeculeerd over een ontslag van Tedesco, zong de naam van Stevens rond. De ervaren oefenmeester moet Schalke samen met zijn voormalig pupil Mike Büskens naar handhaving in de Bundesliga leiden, waarna er komende zomer een nieuwe start moet worden gemaakt in Gelsenkirchen. “Een felicitatie is heel moeilijk, want ik was in principe niet zomaar ingestapt. Omdat de problemen zo groot zijn, heb ik voor Schalke wel deze beslissing genomen. Ik denk niet dat ik dit voor een andere club gedaan had”, gaf Stevens na zijn presentatie te kennen in gesprek met FOX Sports. Hij snapte dat zijn aanstelling voor gefronste wenkbrauwen zorgt. “Mijn vrouw denkt er ook het hare van, maar ik voel me goed. Op dit moment is alles onder controle. Wat er anders moet? De spelers moeten vrijgemaakt worden in het kopje, dat niet meewerkt op het moment. Ik denk dat ik daar met mijn ervaring wat in kan betekenen. Het doel is dat we in de Bundesliga blijven. Raar, maar zo is de voetbalwereld nu eenmaal.”

Schalke verloor twee weken geleden de eerste wedstrijd onder leiding van Stevens met 0-1 van RB Leipzig. Het eerste dat de ervaren oefenmeester voor het treffen met de huidige nummer drie van de Bundesliga deed, was weer een plaats in de basiself inruimen voor Uth en Rudy. Het tweetal, met wie Stevens eerder samenwerkte bij Hoffenheim, kwam niet voor in de plannen van Tedesco. Na afloop van de wedstrijd tegen RB Leipzig verwijderde Stevens Nabil Bentaleb uit de selectie, omdat de geblesseerde middenvelder niet in het stadion was voor de wedstrijd. Dat de 24-jarige Algerijn het duel liet schieten wegens de geboorte van zijn tweeling, deed Stevens niet besluiten om hem in genade aan te nemen. Met die houding bewijst de oefenmeester dat hij nog altijd een Harter Hund is, zoals men hem in Duitsland noemt vanwege zijn ijzeren regime.

De stand van zaken in de degradatiestrijd in de Bundesliga voorafgaand aan de wedstrijden van zaterdag 30 maart.

“In Duitsland noemen ze Stevens ook wel de Knurrer aus Kerkrade. Hij geldt als harter Hund, blijft onverstoord doorgaan en besteedt niet te veel aandacht aan randzaken. Dat zie je ook aan de situatie van Bentaleb. Ondanks dat zijn fout een redelijk goede reden had, blijft Stevens hard. Ik denk dat een harde en meedogenloze werkwijze geen kwaad kan in de strijd tegen degradatie. Stevens hecht veel waarde aan discipline, maar is tegelijkertijd ook heel eerlijk naar zijn spelers“, vertelt Robin Haack, verslaggever van de Duitse editie van Goal, in gesprek met Voetbalzone. BILD schreef eerder al dat er in de laatste periode onder Tedesco anarchie heerste in de kleedkamer en dat lijkt Stevens nu direct de kop in te drukken.

“De huidige selectie van Schalke is eigenlijk te sterk voor de degradatiezone. Vorig seizoen zat het mee en eindigden ze als tweede, dit jaar is het eigenlijk andersom. Volgens veel kenners schort het dit seizoen ook aan de selectiesamenstelling, de sfeer zou slecht zijn geweest. Ik denk dat het grootste probleem van Schalke in de voorste linie ligt. Die versterkingen die daarvoor gehaald zijn, onder wie Uth, vallen voorlopig enigszins tegen”, aldus Haack, die Schalke op de voet volgt. Die Knappen scoorden dit seizoen pas 27 keer; alleen de onderste drie ploegen van de ranglijst kwamen tot minder doelpunten. Het lijkt momenteel de voornaamste verklaring voor het feit dat Schalke zich in de degradatiezone begeeft. “Je kan je niet voorstellen dat Schalke degradeert, dat zou een catastrofe zijn voor de club. De 2.Bundesliga is zowel financieel als sportief een nachtmerrie.”

Dit weekeinde staat voor Schalke de uitwedstrijd tegen Hannover 96 op het programma. Die Roten bezetten momenteel de voorlaatste plaats in de Bundesliga, met een achterstand van negen punten op de formatie van Stevens. De onderste twee ploegen in de Duitse competitie degraderen, terwijl de nummer zestien een play-off dient te spelen tegen de nummer drie van de 2.Bundesliga. Een zege in de HDI Arena zou de zorgen voor Schalke, dat een voorsprong van drie punten op nummer zestien VfB Stuttgart heeft, weer enigszins verlichten. Een nederlaag zou daarentegen de druk op de broze ploeg verder doen toenemen. De afgelopen week vielen er op het Twitter-account van Schalke verschillende filmpjes van een lachende Stevens te zien. Toch viel er tijdens de interlandperiode niet al te veel te lachen voor de Limburger. Momenteel kan hij niet beschikken over Weston McKennie, Daniel Caligiuri, Guido Burgstaller, Amine Harit, Nabil Bentaleb, Ralf Fährmann, Hamza Mendyl en Alessandro Schöpf, die allen geblesseerd zijn. Daarnaast werd vorige week een oefenwedstrijd tegen Sevilla vrij kansloos met 2-0 verloren. Tijdens dat vriendschappelijke duel werd Stevens naar de tribune gestuurd, omdat hij de nodige misbaar maakte richting de scheidsrechter na een gegeven strafschop. Feuerwehrmann Stevens zal zich realiseren dat er nog het nodige werk te verzetten is bij Schalke. Komend weekeinde krijgt hij de tweede kans om een deel van de brand onder controle te krijgen.