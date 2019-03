Bouw stadion Feyenoord loopt jaar vertraging op: 'Te veel risico's'

Het nieuwe stadion van Feyenoord loopt een jaar vertraging op, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. De oplevering is nu gepland in de eerste helft van 2024, in plaats van medio 2023. "De deuren van het stadion kunnen in juni 2024 open, zodat Feyenoord er vanaf het seizoen 2024/25 kan spelen", stelt projectdirecteur Frank Keizer in gesprek met de krant.

De planning was dat in de zomer van 2020 de bouw zou beginnen, maar in de laatste maanden is gebleken dat deze doelstelling niet kon worden gehaald. 'Zo ging het uitkopen van bedrijven niet vlot genoeg en moeten er nog volop procedures worden gevolgd', zo klinkt het. De bouw gaat nu in april 2021 van start. Het project betekent een investering van in totaal 444 miljoen euro.

Het dagblad redeneert dat er extra budget in de huidige Kuip gestoken moet worden, bijvoorbeeld aan het onderhoud, dat jaarlijks circa anderhalf miljoen euro kost. “Onder stoom en kokend water was het wellicht mogelijk geweest de oorspronkelijke planning te halen maar daar waren te veel risico's aan verbonden. Dat wilden we niet. Daarom hebben we besloten de planning aan te passen”, aldus Keizer.

Wethouder Arjan van Gils stelt maandag dat 'zorgvuldigheid, zekerheid en kwaliteit' van groot belang zijn bij dit ambitieuze project. “Wij begrijpen daarom de keuze van Stadion Feijenoord om de planning aan te passen. Voor de gemeente heeft deze aangepaste planning overigens geen financiële consequenties”, aldus Van Gils.