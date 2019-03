Groningen haalt beloften wegens aangescherpte regels uit voetbalpiramide

FC Groningen trekt zijn beloftenteam aan het einde van dit seizoen terug uit de voetbalpiramide, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. Jong FC Groningen komt momenteel uit in de Derde Divisie, maar zal vanaf volgend seizoen terugkeren in de gesloten beloftencompetitie. De Trots van het Noorden geeft aan dat onder meer de veranderde dispensatieregels ten grondslag liggen aan dit besluit.

Voorafgaand aan dit seizoen werden de regels met betrekking tot de beloftenteams in de voetbalpiramide op de schop gegooid, waardoor spelers ouder dan 24 jaar niet meer mogen uitkomen in het tweede. Daarnaast mogen spelers in één weekeinde niet eerst bij de hoofdmacht zitten en later in actie komen bij de beloften. FC Groningen stelt dat er ‘geen mogelijkheid meer is om voldoende spelers uit de eerste selectie speeltijd te geven’.

Daarnaast neemt FC Groningen met de inrichting van de jeugdopleiding een voorschot op de komst van een landelijke onder-21 competitie met ingang van seizoen 2020/21. De Onder-19 zal vanaf volgend seizoen de ‘kop van de jeugdopleiding’ vormen, terwijl er voor talenten die overgaan naar de senioren ‘een programma op maat zal worden geboden dat aansluiting heeft met de eerste selectie’.

Jong Groningen is momenteel de nummer vijf in de Derde Divisie zaterdag. Toch besluiten de Groningers als eerste bewust om het beloftenteam terug te trekken uit de voetbalpiramide. Momenteel hebben ook PSV, Ajax, AZ, FC Utrecht (Keuken Kampioen Divisie), Vitesse, Sparta Rotterdam, Almere City (Tweede Divisie) en FC Volendam (Derde Divisie zondag) nog een tweede elftal in de voetbalpiramide.