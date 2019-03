Sparta Rotterdam overleeft scrimmage en nadert FC Twente

Sparta Rotterdam heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. Op Het Kasteel wist de ploeg van Henk Fraser NEC te verschalken, waardoor de Rotterdammers steviger op de tweede plek op de ranglijst bivakkeren: 1-0. Door de zege staat Sparta nu op acht punten van FC Twente, dat zondag nog speelt tegen Go Ahead Eagles. Door de nederlaag staan de Nijmegenaren nu met 42 punten uit 30 wedstrijden op de twaalfde plaats.

In de beginfase waren de beste kansen voor de thuisploeg, maar NEC-doelman Mattijs Branderhorst hield zijn doel in eerste instantie schoon. Ragnar Ache was na zes minuten dicht bij de openingstreffer, maar de poging van de aanvaller belandde op de paal. Na ruim een kwartier spelen kreeg Sparta een tegenvaller te verwerken, aangezien Fankaty Dabo geblesseerd van het veld moest. De verdediger werd vervangen door Dries Wuytens.

Pas in de slotfase van de eerste helft viel er weer veel te beleven op Het Kasteel, waarbij Sparta met een voorsprong de kleedkamer kon opzoeken. Ache wist dit keer wel Branderhorst te passeren, na een goede voorzet van Royston Drenthe: 1-0. Edouard Duplan had een goede mogelijkheid om zijn ploeg op 2-0 te zetten, maar de aanvaller moest zijn meerdere erkennen in Branderhorst.

Laros Duarte was vijf minuten na de onderbreking dicht bij de bevrijdende treffer namens Sparta, maar hij trof het aluminium. NEC had via onder anderen Jonathan Okita iets terug kunnen doen, maar Roy Kortsmit hoefde geen tegentreffer te incasseren. In blessuretijd had NEC de uitgelezen mogelijkheid om alsnog een punt te pakken, maar een scrimmage leidde uiteindelijk niet tot een treffer.