‘Solskjaer vraagt om regelmatige updates over trio van 280 miljoen euro’

Ole Gunnar Solskjaer houdt de ontwikkelingen van João Félix, Rúben Dias en Bruno Fernandes scherp in de gaten, zo meldt de Daily Mirror zondagochtend. De manager van Manchester United heeft zijn scouts gevraagd om 'regelmatige updates' over het drietal uit Portugal. Hun gezamenlijke waarde komt neer op 280 miljoen euro en dus is het 'onwaarschijnlijk' dat ze allemaal naar Old Trafford zullen verkassen. Solskjaer houdt zijn opties echter open, voegt men eraan toe.

Indien de Noor na dit seizoen permanent wordt aangesteld als trainer, wil hij zijn spelersgroep van een impuls voorzien. Solskjaer heeft een lijst ingediend bij vicevoorzitter Ed Woodward met spelers die hij graag zou binnenhalen. Hij is zeer gecharmeerd van Félix en Dias, die allebei voor Benfica spelen, en van Sporting Portugal-middenvelder Fernandes, maar hetzelfde geldt voor clubs als Manchester City, Juventus, Barcelona en Real Madrid.

Félix is op dit moment voor een bedrag van 120 miljoen euro op te halen in het Estádio da Luz. Benfica liet zaterdag bij monde van voorzitter Luís Filipe Vieira echter weten zijn afkoopsom te willen verhogen. Dias heeft een contractuele afkoopsom van zestig miljoen euro, terwijl Sporting een bedrag van honderd miljoen euro verlangt voor Fernandes. Als goedkopere optie om de selectie te versterken wordt Adrien Rabiot genoemd: de middenvelder staat voor een transfervrij vertrek bij Paris Saint-Germain.

Vieira verzekerde in gesprek met Tuttosport dat Benfica er niet over peinst om Félix, een negentienjarige schaduwspits, van de hand te doen. De jongeling geldt als de kroonprins van het Portugese voetbal en is sinds het nieuwe kalenderjaar behoorlijk op dreef: in zijn laatste elf wedstrijden in de Liga NOS was hij goed voor acht doelpunten en vier assists. In de huidige interlandperiode ontving hij voor het eerst een uitnodiging voor de nationale ploeg, maar vrijdagavond mocht hij nog niet debuteren in het EK-kwalificatieduel met Oekraïne (0-0). "Of João Félix de volgende Cristiano Ronaldo is? Eén ding is zeker: hij is een van de grootste Portugese talenten sinds Ronaldo", aldus Vieira.