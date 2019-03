‘Zijn impact bij Manchester City is vergelijkbaar met die van Virgil van Dijk’

Joleon Lescott verwacht dat de titel in de Premier League dit seizoen opnieuw naar Manchester City zal gaan. De titelhouder heeft met Liverpool nog een concurrent over, maar volgens de oud-speler van the Citizens moet dat geen problemen opleveren voor de ploeg van manager Josep Guardiola. De verdediger kan desondanks genieten van het spel van Virgil Dijk. In Manchester ziet hij echter ook een uitstekende verdediger. "Vanuit een Man City-perspectief ben ik dit seizoen erg onder de indruk van Aymeric Laporte", vertelt hij.

Liverpool heeft op dit moment twee punten meer dan City, maar de regerend kampioen heeft nog een wedstrijd te goed. "Ik verwacht dat Manchester City de Premier League gaat winnen. Het is interessant dat ze Liverpool zo snel hebben kunnen inhalen. Eerder in het seizoen kon Liverpool een grote stap naar de titel zetten, maar ze gooiden de kansen weg met een reeks slechte wedstrijden. Het is nu in handen van Manchester City en ik verwacht niet dat ze het laten glippen", laat Lescott weten aan talkSport.

De 36-jarige Engelsman vindt de overeenkomsten tussen the Citizens en the Reds mooi. "Pep Guardiola en Jürgen Klopp zullen blij zijn met hun eigen team en de spelers die passen bij hun manier van voetballen. Ik weet niet of een speler van Liverpool het team van Man City beter kan maken, maar het is duidelijk dat ze beiden een geweldig elftal samen hebben gesteld", aldus de oud-speler van verder onder meer Everton, die onder de indruk is van Laporte. "Zijn impact is vergelijkbaar met die van Virgil van Dijk."

Lescott werd tijdens zijn loopbaan twee keer landskampioen met City en pakte met de club ook de FA Cup en de League Cup. In de strijd om de titel speelt koploper Liverpool nog zeven wedstrijden, terwijl City nog acht wedstrijden op de planning heeft staan. Voor de ploeg van Guardiola wacht onder meer nog de lastige derby uit tegen Manchester United. Liverpool speelt op zijn beurt nog thuis tegen Tottenham Hotspur. Beide ploegen spelen ook nog in de Champions League.