De Roon: ‘Ik schreef brieven aan Marc Overmars, maar kreeg nooit antwoord’

Marten de Roon werkt op dit moment zijn wedstrijden af voor het Nederlands elftal in de kwalificatie voor het Europees Kampioenschap van 2020. Doorgaans speelt hij echter voor het Italiaanse Atalanta Bergamo. Hoewel deze club van oudsher internationaal geen grote naam is, maakt het elftal van coach Gian Piero Gasperini met hun speelstijl momenteel grote indruk in de Serie A. In dit exclusieve interview vertelt De Roon onder meer over zijn club, trainer, Instagram en de brieven die hij schreef aan jeugdidool Marc Overmars.

