Championship play-offs 2019: deze teams zijn in race voor de Premier League

Promotie naar de Premier League is waar veel clubs in de Championship van dromen. Deelname aan de hoogste Engelse competitie levert gigantische bedragen aan inkomsten op en voor in totaal drie clubs staat de champagne koud. De nummers één en twee promoveren direct, terwijl een derde ticket naar de hoogste divisie via de play-offs te verdienen is. Het einde van het seizoen komt in zicht en een relatief groot aantal clubs maakt nog kans om zich te plaatsen voor de play-offs. Welke twee clubs halen Wembley? Welke club promoveert en wie blijven met lege handen achter?

Dit seizoen zijn Norwich City, Sheffield United en Leeds United in de race voor het kampioenschap en rechtstreekse promotie. Daaronder strijden clubs als West Bromwich Albion, Middlesbrough, Aston Villa, Preston North End, Derby County, Bristol City, Sheffield Wednesday en Nottingham Forest voor een plekje in de play-offs. De concurrentie is hevig, want de verschillen op de ranglijst zijn klein.

Hoe werken de Championship play-offs?

De kampioen en nummer twee van de Championship promoveren direct naar de Premier League. De derde en laatste plaats wordt vergeven via de play-offs. De teams die in de reguliere competitie als derde, vierde, vijfde en zesde eindigen maken kans op promotie. De nummer drie speelt in de halve finale tegen de nummer zes en de nummer vier neemt het in de andere halve finale op tegen de nummer vijf. De halve finales worden over twee duels afgewerkt. De uitdoelpuntenregel, zoals we die kennen in de knock-outfase van de Champions League, wordt niet gehanteerd. De finale wordt over één duel gespeeld en de winnaar promoveert naar de Premier League.

Wanneer zijn de play-offs?

De data voor de halve finales van de play-offs zijn nog niet bekend, maar zullen na 5 mei gespeeld worden, wanneer de competitie ten einde is. Vorig seizoen volgden de halve finales van de play-offs nog geen week na de laatste competitiewedstrijd en de verwachting is dat het dit seizoen niet anders zal zijn.

Welke teams hebben zich geplaatst?

Het is nog niet bekend welke clubs zich hebben gekwalificeerd voor de play-offs, maar nu het seizoen ten einde loopt wordt duidelijk wie de kanshebbers zijn. Norwich City is de trotse koploper en maakt daarmee de grootste kans op rechtstreekse promotie. Het Sheffield United van Chris Wilder en Marcelo Bielsa’s Leeds United doen ook nog mee om het kampioenschap. De verschillen in de top drie zijn klein en de eerste twee promoveren direct naar de Premier League.

Daarachter is een gat naar de nummer vier, al is het verschil in punten niet onoverbrugbaar. West Bromwich Albion, Middlesbrough en Aston Villa staan momenteel op de plekken vier, vijf en zes, die recht geven op deelname aan de play-offs. Preston North End, Derby County, Bristol City, Sheffield Wednesday en Nottingham Forest hopen ook vurig op deelname aan de play-offs.

Stand Championship

POS. TEAM GES W G V DS PNT 1 Norwich City 38 23 9 6 +29 78 2 Sheffield United 38 22 8 8 +30 74 3 Leeds United 38 22 7 9 +24 73 4 West Brom 38 19 10 9 +24 67 5 Middlesbrough 37 15 13 9 +9 58 6 Aston Villa 38 14 15 9 +14 57 7 Preston 38 15 12 11 +8 57 8 Derby County 37 15 11 11 +2 56 9 Bristol City 36 15 10 11 +7 55 10 Sheffield W. 38 14 13 11 -3 55 11 Nottingham 38 13 15 10 +8 54

Waar en wanneer is de finale van de play-offs?

De finale van de Championship play-offs staat op maandag 27 mei op het programma. Het duel wordt traditiegetrouw afgewerkt in het Wembley Stadium in Londen. Het stadion biedt plaats aan 90.000 toeschouwers en de verwachting is dat Wembley goed gevuld zal zijn. De finale van vorig jaar tussen Aston Villa en Fulham trok 85.243 toeschouwers. Wembley is overigens niet altijd het strijdtoneel geweest van de finale van de play-offs. Tussen 2001 en 2006 werden de finales gespeeld in het Millennium Stadium van Cardiff City.

Wie won de play-offs vorig jaar?

In de finale van de Championship play-offs trok Fulham vorig jaar aan het langste eind tegen Aston Villa. Het enige en daarmee winnende doelpunt werd na 23 minuten spelen gemaakt door aanvoerder Tom Cairney. The Cottagers speelden de laatste twintig minuten met een man minder na een rode kaart van Denis Odoi. Fulham was in de reguliere competitie als derde geëindigd en rekende in de halve finales over twee duels af met Derby County. Kampioen Wolverhampton Wanderers en nummer twee Cardiff City promoveerden direct naar de Premier League.