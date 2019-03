Pikante overstap naar Engeland wekt woede op: ‘Dit zit me enorm dwars’

Engeland begint vrijdagavond de kwalificatiereeks voor het EK van 2020 met een thuiswedstrijd tegen Tsjechië. Bondscoach Gareth Southgate heeft in zijn selectie een plek ingeruimd voor debutant Declan Rice. De oproep van de twintigjarige verdedigende middenvelder van West Ham United is opvallend, aangezien hij jarenlang actief is geweest voor jeugdploegen van Ierland. Rice heeft zelfs drie A-interlands voor the Boys in Green afgewerkt en werd onlangs nog verkozen tot Beste Jonge Speler van Ierland. De gevoelige overstap van Rice valt niet bij iedereen in goede aarde.

Door Tim Siekman

Rice is bezig aan een sterk seizoen bij the Hammers, waar hij vanaf 2013 speelt sinds zijn vertrek bij de jeugdopleiding van Chelsea. Hij meldde zich als achtjarige bij de academie van the Blues, maar werd zes jaar later te licht bevonden. De middenvelder annex centrale verdediger werkte aan zijn zwakke punten, met zijn huidige status van onbetwiste basiskracht onder manager Manuel Pellegrini bij West Ham als resultaat. Tot op heden heeft Rice drie A-interlands voor Ierland gespeeld, het land waar zijn wijlen grootouders van vaderszijde vandaan kwamen. Vanwege de vriendschappelijke aard van de duels met Turkije, de Verenigde Staten en Frankrijk kon Rice nog altijd kiezen voor een interlandcarrière bij the Three Lions, een scenario dat nu realiteit is geworden.

Al jarenlang staat de in Londen geboren en getogen middenvelder op de radar van de Engelse voetbalbond. Afgelopen seizoen werd het toptalent benaderd door de FA om te opteren voor de ploeg van Southgate. Vanaf vorig jaar zomer werd Rice door voormalig bondscoach Martin O'Neill en later Mick McCarthy niet meer geselecteerd voor de nationale ploeg van Ierland, omdat hij toen al overwoog van voetbalnationaliteit te veranderen. “Hij moet natuurlijk veel dingen in overweging nemen, zoals de kans op speeltijd”, aldus O'Neill destijds. “Ik denk dat wij allemaal wel kunnen zeggen dat hij bij ons waarschijnlijk veel meer gaat spelen dan bij Engeland, zeker in de eerste fases van zijn carrière.”

Proud and honoured to receive my first @England call-up. Can't wait to get started & meet the lads?????? — Declan Rice (@_DeclanRice) 13 maart 2019

Ondanks verwoede pogingen van de Ierse voetbalbond FAI om Rice te behouden, heeft de controleur toch voor zijn geboorteland gekozen. Ook de prijs van Beste Jonge Speler van Ierland had geen invloed op zijn besluit. “Tijdens de stemming was Declan Rice een speler van Ierland en kwam hij in aanmerking voor de uitverkiezing, in een jaar waarin hij drie A-interlands heeft vergaard bij vriendschappelijke wedstrijden”, aldus de FAI in een statement. “Declan Rice is sindsdien van land geruild en heeft trouw gezworen aan Engeland. De FAI heeft zijn internationale transfer via de protocollen van de FIFA afgehandeld en wenst hem het beste in de toekomst.”

'Dit was een extreem zware beslissing'

Na maanden van speculatie trad Rice op 13 februari zelf met het nieuws naar buiten. “Vanmiddag heb ik telefonisch gesproken met zowel Mick McCarthy als Gareth Southgate om hen te informeren over mijn besluit om een verzoek neer te leggen bij de FIFA om mij over te schrijven van Ierland naar Engeland”, zo viel er te lezen in het bericht op Twitter. “Dit was een extreem zware beslissing. Eerlijk gezegd had ik nooit gedacht dat ik dit besluit in deze fase van mijn carrière al moest nemen. Ik heb er in de afgelopen weken en maanden over gesproken met de mensen die het meeste voor me betekenen: mijn ouders, mijn familie, mijn vriendin en mijn beste vrienden.”

“Ik heb het er ook over gehad met Martin O'Neill, Mick McCarthy, Gareth Southgate en met vrienden en collega's binnen de voetballerij van wie ik de mening respecteer. Zoals zoveel mensen van over de hele wereld zie ik mezelf als iemand met een gemengde nationaliteit. Ik ben een trotse Engelsman, geboren en getogen in Londen. Maar ik ben even trots op de Ierse achtergrond van mijn familie en op mijn affiniteit met het land. Ik heb evenveel respect en liefde voor Engeland en Ierland. Daarom was de beslissing voor welke nationale ploeg ik zou uitkomen niet gemakkelijk genomen. Zeker niet bij een jonge gast die nooit had kunnen dromen dat hij zich ooit in deze positie zou bevinden. Het was uiteindelijk een persoonlijke beslissing dat ik heb genomen, met mijn hart en mijn hoofd. Ik denk dat dit het beste is voor mijn toekomst."

Declan Rice in duel met Nabil Fekir tijdens de oefenwedstrijd Frankrijk - Ierland (2-0) in mei 2018.

“Ik kan volledig begrijpen waarom sommige supporters van Ierland teleurgesteld zijn met mijn beslissing. En ook dat iedereen verschillende meningen heeft over de regels aangaande het vertegenwoordigen van landen. Ik hoop echter wel dat de mensen begrijpen dat ik dit besluit in alle eerlijkheid, integriteit en met de volledige steun van mijn familie heb genomen. Mijn trots om het shirt van Ierland te dragen, was altijd honderd procent oprecht. Het was een enorme eer voor mezelf en voor mijn familie, iets wat ik voor altijd zal koesteren. Uit respect voor Ierland voelde het voor mij goed om dit nu aan te kondigen, zodat er ook een einde komt aan de speculaties. In het voetbal, en ook in het leven, probeer ik altijd eerlijk naar mezelf en mijn familie te zijn. En dat zal ik voor altijd blijven doen”, besloot Rice.

Engeland juicht

Southgate is verheugd dat hij Rice tot zijn beschikking heeft. “Zijn vorm rechtvaardigt deze oproep”, stelde de bondscoach, geciteerd door diverse Engelse media. “Er is natuurlijk veel geschreven over de situatie van Declan, maar wij volgen hem al een tijdje. Het is inderdaad een enorme stap om van een speler te vragen om van land te wisselen. Je moet heel goed duidelijk maken dat jij het gevoel hebt dat de speler een toekomst bij je heeft. Ik moet er wel bij zeggen dat ik hem nooit garanties heb gegeven. Je moet goed spelen om de selectie te halen. Maar zijn vorm is uitstekend, laat dat duidelijk zijn. We genieten van zijn karakter en leiderschapskwaliteiten.”

In Engeland wordt druk gespeculeerd wat de beste positie van Rice zou zijn bij the Three Lions. Southgate heeft twee opties voor zijn pupil in petto. “Hij kan als verdedigende middenvelder en als centrale verdediger spelen, dus ik denk dat hij goed past in onze speelwijze. We kijken ernaar uit om met hem samen te werken. Hij speelt dit seizoen een cruciale rol bij West Ham en speelt in tactisch opzicht al erg volwassen. Bovendien is hij technisch zeer goed onderlegd. Je ziet dat hij, ondanks zijn jonge leeftijd, al als een leider op het veld staat. Dat soort persoonlijkheden kom je niet vaak tegen.”

In aanloop naar de wedstrijd tegen Tsjechië stak ook Harry Kane de loftrompet over Rice. “Wat mij het meest bevalt aan hem is dat hij als defensieve middenvelder zo snel mogelijk vooruit wil voetballen”, aldus de spits van Tottenham Hotspur. “Het is makkelijk om de bal naar achteren of breed te spelen, waardoor het al snel goed oogt. De eerste gedachte van Declan is echter vooruit voetballen. Hij speelt de bal ook vaak tussen de linies. Ik ben groot fan van hem, ik geniet van zijn spel. Tegenwoordig is het belangrijk om veelzijdig te zijn. Het is daarom geweldig om weer iemand te hebben die op meerdere posities uit de voeten kan. Ik denk dat zijn voorkeur uitgaat naar defensieve middenvelder. Ik zie hem in het grootste gedeelte van zijn carrière ook vooral op die positie spelen.”

Ierland rouwt opnieuw

Waar Engeland de volgende voetballer met Ierse achtergrond omarmt, baalt Ierland stevig van het zoveelste pijnlijke verlies. Spelers als Callum Wilson (Bournemouth) en Michael Keane (Everton), respectievelijk één en vijf interlands voor Engeland, kozen in plaats van the Boys in Green eveneens voor the Three Lions. Enkele spelers kiezen zelfs voor Engeland terwijl een oproep voor de A-selectie ver weg is, zoals Jack Grealish. De talentvolle middenvelder van Aston Villa annex oud-jeugdinternational van Ierland koos uiteindelijk voor een carrière bij Engeland, maar heeft tot op heden geen A-interland achter zijn naam staan. Grealish had bij Ierland uit kunnen groeien tot hét gezicht van een voetbalnatie, met veel internationale ervaring en commerciële deals tot gevolg, maar nam risico door op basis van 'gevoel' voor Engeland te opteren.

Bondscoach McCarthy heeft onlangs met de toezeggingen van onder anderen Patrick Bamford (Leeds United) en Daniel Crowley (Willem II) wat vers bloed voor de toekomst weten veilig te stellen. Toch heerst er in Ierland vooral verslagenheid dat rijzende ster Rice is weggekaapt door Engeland. “Ik zou liever land nummer 150 op de wereldranglijst zijn en me nooit kwalificeren dan iemand bij de ploeg hebben die nota bene tijd nodig heeft om na te denken of hij nog een keer met ons mee wil doen”, stelde oud-middenvelder Kevin Kilbane. De 111-voudig Iers international legde in de Irish Times uit dat hij slechtere spelers met een Iers hart prefereert boven briljante voetballers die Ierland als back-up plan zien. “Of het me dwars zit? Jazeker. Enorm. Ik heb liever spelers die als dertienjarige de A-ploeg van Ierland zagen als het ultieme doel. Ik ben een romanticus. Een deel in mij wil nog altijd zien: ze zijn Iers en ze willen dolgraag voor ons spelen. De absolute wil om voor het land uit te komen is nog steeds belangrijker voor mij dan iemand die ons als tweede keus ziet.”

If you’re a “proud Englishman” then why play for us in the first place? — Kevin Kilbane (@kdkilbane77) 13 februari 2019

Rice heeft echter zijn hart laten spreken en zal voortaan te bewonderen zijn in het shirt van the Three Lions. Oud-international Matthew Upson heeft er alle vertrouwen in dat Rice bij Engeland gaat uitgroeien tot een gewaardeerde basiskracht. De oud-verdediger was jarenlang werkzaam bij West Ham en maakte de opkomst van het talent van dichtbij mee. “Hij leest het spel perfect, staat al vroeg op de juiste plek in het veld en rent gaten dicht”, zei de voormalig mentor van Rice tegenover de BBC. “Hij houdt het spel simpel. Hij verstuurt de bal op het juiste moment en met de juiste snelheid. Daarnaast schuwt hij geen enkel duel.”

Upson ziet in Rice een toekomstig aanvoerder van Engeland. “Hij zette in zijn eerste wedstrijden direct spelers op hun plek. Hij heeft ook aan zijn lichaamstaal gewerkt, zodat hij zeker weet dat zijn boodschap op een positieve manier overkomt op de rest. Het gebeurt niet vaak dat je de juiste mix van zelfvertrouwen en nederigheid hebt. Declan twijfelt niet aan zichzelf, maar staat ook open voor kritiek. Harde commentaren of veel loftuitingen: hij reageert altijd op dezelfde manier. Ik ben benieuwd hoe hij, een jonge speler, zich staande zal houden. Maar als ik afga op de afgelopen twee jaar, denk ik wel dat hij de persoonlijkheid heeft om te slagen”, aldus Upson. “Zekerheid heb je nooit, maar hij heeft een geweldige uitgangspositie.”