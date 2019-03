‘Thuisduels met dit soort landen mogen geen probleem zijn voor Oranje’

Het Nederlands elftal begint donderdagavond aan de EK-kwalificatie. In De Kuip opent de ploeg van bondscoach Ronald Koeman tegen Wit-Rusland. Voormalig bondscoach Dick Advocaat begon op weg naar het EK van 2004 ook met een thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland. Zijn ploeg won destijds met 3-0 door goals van Edgar Davids, Patrick Kluivert en Jerrel Hasselbaink. “Het is belangrijk om goed te beginnen aan zo’n reeks”, weet de trainer van FC Utrecht.

Volgens Advocaat mag Oranje geen punten laten liggen tegen Wit-Rusland. “Thuisduels met dit soort landen mogen geen probleem zijn voor het Nederlands elftal. Deze wedstrijd moet gewoon drie punten opleveren. Zeker omdat je daarna direct Duitsland hebt, is dat belangrijk”, zegt hij in De Telegraaf. Hij rekent erop dat het Nederlands elftal zich plaatst voor EURO 2020. “Uit deze poule gaan twee landen door, dus ik ga ervan uit dat dat geen probleem zal opleveren.”

Oranje trof Wit-Rusland ook al in de WK-kwalificatie. In 2016 won de ploeg van toenmalig bondscoach Danny Blind met 4-1, terwijl Nederland een jaar later moeizaam met 1-3 won. Advocaat stond destijds aan het roer en weet dat uitwedstrijden tegen ‘dit soort tegenstanders’ wel eens lastig kunnen zijn. “Omdat je dan te maken kunt krijgen met bijzondere omstandigheden”, aldus Advocaat, die Oranje in 2017 zag winnen na goals van Davy Pröpper, Arjen Robben en Memphis Depay.

In juni 2013 won Oranje het EK-kwalificatieduel in Wit-Rusland met 0-2 door goals van Marc Overmars en Patrick Kluivert. Advocaat beloonde zijn spelers met een stapavond. Bij terugkomst kreeg Fernando Ricksen zijn kamerdeur niet open. De oud-speler besloot de deur in te trappen, maar bleek voor de deur van ploeggenoot Ruud van Nistelrooij te staan. “Die was enorm geschrokken. Dat kun je je wel voorstellen, als je ligt te slapen en de deur wordt ingetrapt”, aldus Advocaat.