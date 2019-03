‘Vooral de selectie kreeg veel kritiek, maar zijn naam werd nooit genoemd’

Mitchell van der Gaag stapte maandag op bij NAC Breda. De 47-jarige oefenmeester zag geen perspectief meer bij de club die stijf onderaan staat in de Eredivisie. Het vertrek van Van der Gaag, die in de zomer het takenpakket van Stijn Vreven overnam, volgt twee dagen na de voor NAC pijnlijke avond tegen FC Utrecht. Het thuisduel ging kansloos met 0-4 verloren, waarna de spelers werden weggehoond door een groot deel van de eigen fans.

John Karelse zag het opstappen van Van der Gaag aankomen. “Hij is ook niet verwend geweest met de selectie. Hij heeft veel gewisseld in zijn opstelling en heeft nooit zijn ideale elf gevonden. Achteraf gezien zegt dat genoeg”, vertelt de oud-doelman van onder meer NAC in gesprek met Omroep Brabant. Een andere oud-NAC’er, Geert Brusselers, benadrukt dat Van der Gaag altijd kritisch geweest is op zijn eigen functioneren. “Vooral de selectie kreeg veel kritiek van de media maar Van der Gaag werd nooit genoemd.”

“Dat vond hij wel raar”, weet Brusselaars, die de zwager van Van der Gaag is. “Hij ging zich pas na afgelopen weekend echt afvragen of hij nog de juiste man was. Deze keuze heeft hij echt voor NAC gemaakt.” De situatie van NAC is na 26 Eredivisie-duels redelijk uitzichtloos. De nummer laatst van de Eredivisie heeft een achterstand van acht punten op concurrenten De Graafschap en FC Emmen. De Bredanaars spelen nog tegen achtereenvolgens VVV-Venlo (thuis), Excelsior, Heracles Almelo (allebei uit), FC Emmen (thuis), Fortuna Sittard (uit), Feyenoord, PEC Zwolle (allebei thuis) en sc Heerenveen (uit).

“De selectie is niet eredivisiewaardig”, zegt clubicoon Ton Lokhoff tegen de regionale omroep. “Het spel is na de winterstop dramatisch en dat werd niet beter. En als trainer weet je dat je daar verantwoordelijk voor bent, dus wat dat betreft is dit vertrek niet verrassend.” De vraag is nu wie Van der Gaag gaat opvolgen. “Er is altijd wel een geschikte trainer te vinden”, denkt Lokhoff. Karelse vindt dat NAC een trainer moet aanstellen die duidelijkheid schept en een lijn trekt. “Maar ik zou er zomaar niet blind instappen. Er is niemand meer bij de club. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt.”