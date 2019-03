Oranje-international ziet concurrent uitblinken: ‘Ik kom nu heel anders binnen’

Het favoriete middenveld van bondscoach Ronald Koeman bestond voorheen uit Davy Pröpper, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum, maar de middenvelder van Brighton & Hove Albion zat de afgelopen vier interlands geblesseerd voor de televisie. Concurrent Marten de Roon functioneerde uitstekend op de positie van Pröpper en dus is het maar de vraag of de ex-speler van PSV zijn basisplaats zal terugverdienen, zo weet hij.

Pröpper meldde zich maandag bij de selectie van Oranje in Zeist. "Ik kom nu weer even anders binnen", beseft hij. Koeman spreekt tegelijkertijd van een luxeprobleem. "Maar het is duidelijk dat hij in de uitwedstrijd tegen Frankrijk erg goed speelde", vertelt de keuzeheer over Pröpper, doelend op de 2-1 nederlaag van 9 september in het kader van de Nations League.

Overigens was dat de laatste nederlaag van het Nederlands elftal. Nadien volgden zeges op Duitsland (3-0) en Frankrijk (2-0) en remises tegen België (1-1) en opnieuw Duitsland. Oranje sloot de groepsfase van de Nations League als winnaar af en mag deze zomer naar het finaletoernooi in Portugal. Het optimisme rond Oranje is teruggekeerd, merkt Pröpper.

"Ik ben blij dat het hele land weer achter ons staat", geeft hij aan in gesprek met De Telegraaf. "Maar we moeten er wel voor zorgen dat dit zo blijft." De eerste kansen om daarvoor te zorgen, volgen in de duels met Wit-Rusland (donderdag) en Duitsland (zondag). "Het lijkt me duidelijk dat we ons nu voor het EK willen kwalificeren." Oranje is het aan zijn stand verplicht om in de top twee van de poule te eindigen, zo stelt de dertienvoudig international tot slot.